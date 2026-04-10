AKB48の鈴木くるみさん（21）がグループから卒業することを10日、公式ブログで発表しました。

鈴木さんはAKB48の16期生として、12歳でグループに加入。2024年7月にリリースされた64枚目シングル『恋 詰んじゃった』のカップリングとして収録された『夢見てごめん』では、新井彩永さんとWセンターを務めました。

卒業公演に関しては、5月15日を予定しているということです。

■鈴木くるみ コメント全文

私、鈴木くるみはAKB48を卒業します。

約9年半の間、私のことを見つけて、応援してくださったファンのみなさん、本当にありがとうございました。

私は12歳でAKB48に加入し、アイドルとしても、人としても未熟だった私を、AKB48というグループがここまで成長させてくれました。

たくさん失敗してしまうこともありましたが、その度に味方でいてくださったファンのみなさんやメンバー・スタッフのみなさんに支えていただき、ここまで続けてくることができました。

残り少ない時間ではありますが、ファンのみなさんからいただいた愛をお返しできるように、感謝の気持ちを伝えながら過ごしたいと思います。

最後までよろしくお願いいたします。

鈴木くるみ