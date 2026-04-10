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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

「あれ、車どこに停めたっけ？」駐車場でのそんな経験、誰しも一度はありますよね。

車探しはもちろん、長期出張中の愛車の状況あるいは家族に車を貸したときの「今どのあたりにいる？」といったちょっとした心配や気がかり。これらをスマートに解決してくれるガジェットがその名も「Boomtag Car Charger」です。

見た目はごく普通のカーチャージャーなのに位置情報を追跡可能なトラッカーを内蔵。実はこれ、かなり “頼もしい” アイテムなんです。

シガーソケットに挿すだけ、たった3秒で始まる安心感

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「Boomtag Car Charger」 の取り付けは、車のシガーソケットに差し込む、たったそれだけ。面倒な配線も設定も不要でわずか3秒で完了します。

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あとはAppleの「探す」またはGoogleの「Find Hub」アプリに「Boomtag Car Charger」を登録すれば、スマホから愛車の位置がいつでも確認できるようになります。範囲は世界中どこにいても追跡可能という高性能ぶり！

最長で2ヶ月駆動するバッテリーを搭載

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さらに実用性を高めているのが内蔵バッテリーの存在。エンジンをオフにしても、シガーソケットから抜かれた状態でも、最長2ヶ月間は位置情報を発信し続けてくれます。

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万が一の盗難に遭ったときにもしっかり愛車の居場所を追跡してくれる。しかも見た目が普通のカーチャージャーなので犯人から怪しまれにくいところも、本機の強みとなっています。

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急速充電もばっちり、まさに一台二役の実力派

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「Boomtag Car Charger」はスマートタグ機能だけでなく、カーチャージャーとしての性能もしっかり本格派。

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Type-CポートはPPS対応で最大33W、Type-Aポートは最大30Wの急速充電に対応。2ポート搭載でスマホとタブレットを同時に充電することもできます。

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外出先での限られた時間でも効率よくデバイスを充電し、充電しながら愛車も守れるという、まさに “一台二役” の便利さ。

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さらに追跡機能には月額費用もかからず、普通のスマートタグと同様カバンやポケットに使用することも可能。導入のハードルが低くくなっているところもうれしいポイントですね。

家族を見守る、という使い方も

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運転に不慣れな家族や、離れて暮らす両親の車に取り付けておけば、出かけたことや帰宅したことをスマホで確認できるさりげない見守りツールとしても活躍してくれます。

位置情報はBluetooth通信で暗号化されており、プライバシーへの配慮もバッチリ。エンジンを掛けた直後に警告音が鳴る仕様になっているので、ストーカーなどに悪用されることがないよう配慮されているところも見逃せないポイントとなっていますよ。

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「備えておけばよかった」と後悔する前に、スマートな安心感をプラス。「Boomtag Car Charger」 は、現在おトクな割引販売を実施中となっています。

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Source: CoSTORY