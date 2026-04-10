結局、「定番ブルーシャツ」が頼れる！【GU】大人はこう着たい！「着こなし術」

コーデに爽やかさをプラスできるブルーシャツ。シンプルでもきちんと感のあるデザインなら、大人女性の春コーデでヘビロテできそうです。そこで参考にしたいのが、おしゃれスタッフさんの「ブルーシャツコーデ」。今回は、こなれて見える【GU（ジーユー）】ブルーシャツを使った着こなし術をご紹介します。

ラフに羽織って抜け感を演出

【GU】「ドルマンスリーブシャツ」\2,490（税込）

肩まわりと身頃にゆとりのあるシャツは、羽織るだけで自然な抜け感をプラスできそう。タンクトップをインナーにして羽織るだけで、こなれた印象に。ホワイト系のワイドパンツと合わせれば、爽やかさと落ち着きを両立。頑張りすぎないのにおしゃれに見える、好バランスな大人コーデが完成。

レイヤードで差をつけるブルーシャツコーデ

スウェットトップスやセーターの下にブルーシャツを仕込むレイヤードスタイルもおすすめ。首元や裾からちらりと見せるだけで、奥行きのあるコーデに仕上がります。ホワイト系のセットアップに組み合わせれば、ブルーの差し色が効いた清潔感たっぷりのきれいめカジュアルに。大人らしい洗練感を演出できます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M