可愛いのみーーーっけ♡【セリア】推しと楽しくおでかけできる！！「キーホルダー」

日常を楽しくしてくれる、“推し”の存在……。仕事にもお出かけにも、肌身離さず推しのグッズを身に付けていたいという人も多いのでは。さらに、自分好みにアレンジして、“好き”を自分らしく表現すれば、特別さも格別になりそう。今回は、そんな推し活にぴったりな、【セリア】の「キーホルダー」をピックアップします。クリア素材系で他のグッズとも組み合わせやすく、さりげなくセンスを光らせることもできるはず。ぜひ、チェックしてみてください。

推しのシールを自由に貼ってアレンジ

ハート型のアクリルプレートが3枚綴じられた「バインダーアルバムキーホルダー ハート」。推しのシールとお気に入りのシールを組み合わせて貼れば、自分だけのキーホルダーが簡単に完成します。シルバーカラーのボールチェーンが付いているので、いつも使っているバッグやポーチに付けてお出かけできます。チェーンを外して、立てて置いてもおしゃれ！

可愛くジャラ付け！ キラキラ輝くリングホルダー

推しグッズをたくさん持ち歩きたい人は、「カラビナキーホルダー オーロラリング」がおすすめです。このリングをバッグの持ち手に通してから、お気に入りのチャームやキーホルダーを付けることで、1つにまとめてジャラ付けが可能に。バッグを取り換える時も、簡単に付け外しができるところが嬉しいポイント。光の当たり具合で見え方が変わるオーロラカラーもセンス抜群！ @ftn_picsレポーターともさんは、「コロンとしたシルエットが可愛い」とコメントしています。

今回ご紹介したキーホルダーをバッグに付けていれば、お出かけ先で注目を浴びそう。推しの魅力を広めたい人にもぴったりかも。どちらも\110（税込）なので、ぜひ、セリアをチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N