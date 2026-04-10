ドジャース・大谷翔平投手（３１）が、得意の「ボブルヘッドデー」で日本人新記録を狙う。１０日（日本時間１１日）の本拠レンジャーズ戦では、今季初めて大谷のボブルヘッド人形が来場者に配布される。ド軍移籍後、自身のボブルヘッドデーでは６試合で４発を放つなど大活躍。現時点で昨年８月２４日の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁が「４３」で０９年イチロー（マリナーズ）と並び日本人最長となっているが、１週間ぶりに戻る本拠地で主役の座を奪う。

日本人新記録の４４試合連続出塁達成へ大谷が本拠地へと舞い戻ってきた。レンジャーズとの初戦は、昨年１０月１７日のリーグ優勝決定シリーズ第４戦、本拠地・ブルワーズ戦で１０奪三振＆３本塁打と投打で圧巻の活躍を見せたことを記念したボブルヘッド人形が先着５万４０００人に配布される。

ドジャース移籍後は「ボブルヘッドデー」で圧巻の活躍を見せてきた。２４年には愛犬デコピンとの始球式を成功させた勢いのままに先頭弾。昨年は４戦全勝でサヨナラ弾、１試合２本塁打６打点、投手として２年ぶり白星などをマーク。１８打数７安打で打率３割８分９厘、３本塁打、８打点ですべて出塁している。大谷自身も「多くのファンの人に集まってもらって、素晴らしいゲームを見てもらって、選手冥利（みょうり）に尽きるなと思う」と相性の良さを自認する活躍ぶり。今季は現時点で３度予定されており、まずは初戦となる。

昨年８月２４日の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁は「４３」となって、０９年イチロー（マリナーズ）の日本人記録に並んだ。「単純にもらうフォアボールが多いので、出塁の試合が伸びているのかなと」と冷静に分析していた大谷だが、１番打者としての役割を十分に果たしている証しでもある。開幕からの本拠６試合は打率１割６分７厘で本塁打、打点とも０だったが、その後の敵地６連戦では３本塁打を放つなど、６戦９安打で打率も２割６分７厘と上昇させた。

自身の打撃の調子を「前進はしているかなとは思う」と分析していた大谷。先端がくりぬかれて一般的に操作性が上がると言われるバットを５日から使い始めて勢いに乗っている。レンジャーズは対戦球団別で２位の２１本塁打を放っている。相性抜群のボブルヘッドデーに相性抜群の相手。今季本拠初アーチで記録達成の可能性も十分にありそうだ。（安藤 宏太）

◆ボブルヘッドデー 来場者に選手の首振り人形が配布される試合。一流選手の証しでもあり、大谷は現時点で今季、３試合で配布が予定されている。ドジャースはメジャー３０球団の中でも配布試合が多く、ボブルヘッドデーではその選手の家族やスポンサーなどが始球式を務めることが多い。プレゼントは先着順で決められた個数が配布されることが多い。