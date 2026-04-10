【UEFAカンファレンスリーグ】クリスタル・パレス 3−0 フィオレンティーナ（日本時間4月10日／セルハースト・パーク）

【映像】解説者も絶叫した「完璧クロス」

クリスタル・パレスに所属するMF鎌田大地が、正確無比なクロスでダメ押しとなるゴールを完璧にお膳立て。まさにピンポイントだったボールを解説者も称賛している。

日本時間4月10日に行われたUEFAカンファレンスリーグ準々決勝ファーストレグで、クリスタル・パレスはフィオレンティーナをホームに迎えた。ダブルボランチの一角で先発出場した鎌田は、31分に見事なロビングパスでチーム2点目をお膳立てすると、右シャドーに移っていた90分には完璧なアシストも記録した。

MFアダム・ウォートンからのパスを引き出して右サイドで前を向いた鎌田は、ペナルティーエリアの右角手前から右足を一閃。ピンポイントの鋭いクロスをファーサイドへ送ると、FWイスマイラ・サールが相手DFとの競り合いを制し、打点の高い強烈なヘディングシュートをゴールネットに突き刺した。

「2人の関係性だけで奪ったゴール」

この美しすぎるアシストには、WOWOWで解説を務めた増嶋竜也氏（元Jリーガー／現SHIBUYA CITY FC監督）も大興奮。クロスが放たれた瞬間に「良いボール！」と思わず絶叫すると、ゴール後には「シンプルなクロスですが、ボールスピード、角度、タイミングすべてが最高でした。サールのジャンプも高かったですね」と、キックの質を大絶賛した。

さらに試合後のハイライト映像でこのシーンを振り返った際にも、増嶋氏は「鎌田のクロス、サールの高さという質。2人の関係性だけで奪ったゴールでしたね」とコメント。個人の圧倒的なクオリティーが結実した一撃であったことを強調した。

2ゴールに絡んだ鎌田は90＋4分までプレーして3−0の大勝に大きく貢献。なお、ベスト4進出を懸けたセカンドレグは、日本時間4月17日に行われる。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAカンファレンスリーグ）

