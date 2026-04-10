ジャングル東京の人気キャバ嬢・きほとななにーが腕相撲でガチ対決。美女キャバ嬢2人がガチンコで向き合う激レアシーンに「すごい画だ」と声が上がった。

【映像】あまり見たことがない美人キャバ嬢の“ガチ腕相撲”

4月8日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#53が放送。全国から超人気キャストが集結しトークを展開した。MCは狩野英孝、ABEMA・瀧山あかねアナウンサー。

今回は一流キャストをトレーニングカード化。狩野、ベッキー、マテンロウのアントニー、ザ・マミィの酒井貴士がキャバ嬢を“召喚”して対戦するカードバトルを開催した。

「キャバ相撲」ではアントニーがアパレルブランドプロデューサーの顔も持つ人気キャバ嬢のきほ（ジャングル銀座）、酒井がTikTokerとしても活躍するななにー（ジャングル六本木）を“召喚”。スポーツ経験を聞かれたきほは「やったことない。部活とかしたことない」とタジタジになり、アントニーは「圧力をかけましょう。“私に勝っちゃっていいの？”って」と心理戦を提案した。

一方のななにーは元陸上部。「最近筋トレにハマってジムに行ってるので、成果出そうかな？」と不敵に笑い、酒井は「きほさんの腕を折ることになる」ときほのスラリとした細腕を心配した。アントニーが「きほさんを怪我させたら、夜の街を歩けなくなりますよ」と警告すると、きほも「ななにーはまだジャングルで頑張りたいと思うんで」と悪ノリ。ななにーは「お母さん、今までありがとう」と頭を下げてノリ良く応じた。

華奢な美女キャバ嬢2人が腕相撲の台に向き合うというギャップに、酒井は「すごい画だ」と興奮。果たして結果は？

「レディー…ゴー！」の掛け声とほぼ同時に、きほは「キャー！」と悲鳴。アントニーと酒井は「いけいけいけ！」と熱狂し、勝負の行方を見守った。結果はななにーの圧勝で、きほは「強すぎる！腕折れるかと思った！（笑）」と腕をほぐした。

さまざまなプレッシャーに屈することなく正面突破で勝利したななにー。アントニーは「ななにーさんは（ジャングルを）クビですよね？」と負け惜しみを漏らした。