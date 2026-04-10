グラビアアイドルで女優の高橋凛（35）が10日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。18日に開催される「SUMMER STYLE AWARD2026」優勝に向けてトレーニングしているボディーを披露した。

黒のひもビキニ水着姿をアップし、「食べて整えるのがいちばん好き」とバキバキ腹筋を公開。「無理しないボディメイク、もっと探していく」と続けた。

ストーリーズでも「毎日コンテスト終わった後の楽しみなこと考えて生きてます笑」と記し、グレーのトレーニングウエア自撮りショットをアップ。「コンテスト前のメンテナンス カラーをし直してきました」と整ったショートヘア姿も添えた。

昨年4月の「SUMMER STYLE AWARD2025」ではグラマラス部門2位で、特別賞のベストグラマラス賞を受賞した。

ファンやフォロワーからも「ザ・健康美」「美ボディ」「ナイスバディ」「格好いい身体」「素敵なプロポーション」「肌が綺麗」「大人かわいい」などコメントが寄せられている。

高橋は新潟市出身で、14年に東京・原宿でスカウトされ、橘花凛として芸能界入り。同年6月に1stDVD「勇気凛凛」を発売し、AmazonのアイドルDVDランキング1位。17年には1st写真集「凛として」を発売。19年4月の所属事務所変更を機に本名の「高橋凛」に改名。20年に胸が大きい女性向けファッションブランド「HEART CLOSET」のメインモデル起用。21年には「令和の三十路グラドル総選挙」グランプリ獲得。22年に東京ドームで開催された格闘技イベントの「那須川天心対武尊」の戦いでラウンドガールを務めた。特技は似顔絵、ものまねなど。趣味は筋トレ、サウナなど。温泉ソムリエや日本ビール検定3級の資格も取得。今年2月からは女性専用パーソナルトレーナーとしての活動も開始。身長160センチ。スリーサイズはB91−W58−H90。バストはIカップ。血液型A。