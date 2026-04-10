「西武３−６ロッテ」（１０日、県営大宮公園野球場）

ロッテが逆転勝ちで連敗を５でストップ。西武と入れ替わって５位に浮上した。

九回は２死満塁で小川の打球は遊ゴロ。万事休すかと思われたが、名手の源田がまさかの失策。２者が生還し、逆転に成功した。さらにポランコの２点適時打でリードを広げた。

二回は１死からポランコが左翼フェンス直撃の二塁打で出塁。続く寺地がファウルで粘って１１球目を中前にはじき返す先制適時打を放った。

ロッテの適時打は５日のソフトバンク戦（ゾゾ）の初回以来、３８イニングぶり。寺地は「打ったのはスライダーだと思います。チャンスで何とか先制することができて良かったです」とコメント。四回にも左前適時打を放ち、２打点。２戦連続マルチ安打とした。

今季初先発の河村は１９２センチの長身から投げ下ろす直球に変化球を交え西武打戦を翻弄。６回４安打１失点、５奪三振、無四球の好内容で今季初勝利を挙げた。

「チームは連敗中だったのでテンポ良くストライク先行で行くっていうのを心がけて、それができたので良かったです。（今季初登板は）ちょっと緊張感はありましたけど、緊張すると思って自分でも試合に入っていけたので良い感じだったかなと思います」とコメントした。