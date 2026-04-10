お笑いコンビ「ロッチ」のコカドケンタロウ（47）と中岡創一が10日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）にゲスト出演。コカドがパーソナリティーの今田耕司（60）に“お忍びデート”を暴露され、大慌てする場面があった。

プライベートでは今田と中岡がよく顔を合わせ、コカドは出川哲朗を含めて食事した1回しか今田に会ったことがないという。しかし、今田から「あと、あれやんけ。お忍びで『アナと雪の女王』観に来てた」とバラされると、「やめてよ、ちょっと…」と大慌て。「お胸の立派な女性と」とスタイルの良い女性との映画館デートを暴露され、「昔ね」と笑うしかなかった。

その後も今田のトークは止まらない。「マスクして、絶対芸能人やなって子がいてさ。横みたらコカドや！て」と興奮気味に振り返り、「声をかけたら、めっちゃ焦ってたわ」と笑い飛ばした。

映画終了後にトイレで遭遇したコカドに相手について聞き出したことも明かし、「ようグラビアで見るぞって言って」と再び暴露した。

コカドは「アナ雪に集中してよ、その日は」ともん絶。「嫌やな、その紹介」と“お忍び映画デート”を暴露され、タジタジだった。

また、最後に相方の中岡から「そのグラビアの子とはラジオで出会ったんよな」とぶっこまれ、スタジオは笑い声で包まれていた。