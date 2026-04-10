１０日放送のＮＨＫ「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）の「プレミアムトーク」に女優の多部未華子が出演。出演中の同局の連続テレビ小説「風、薫る」の裏話を語った。

同ドラマで明治期に「鹿鳴館の華」と呼ばれ、ヒロイン２人（見上愛、上坂樹里）に大きな影響を与える大山捨松を演じる多部。豪華な“鹿鳴館”ドレスを着て、ペアダンスを踊るシーンなどが話題となっている。

スタジオには、実際に多部が撮影で着用したドレスが登場した。多部に合わせて細かく採寸して作られたと紹介されると、「衣装合わせの時は、本当にたくさんのスタッフ方が（多部を）囲って、動きやすさも考慮してくださって、一つ一つ丁寧に作ってくださってるのがわかって、プレッシャーを感じていました」と話した。

ドレスは、通常の衣装が２週間から１か月で完成するのに対して、できあがるまでに約３か月かかるという。「一つ一つの動きに不備ないか聞いてくださって、私もここがこうの方が動きやすいかもしれないとか（伝えた）」と多部。「とても動きやすかったですし、あとは所作とか、ドレスのさばき方も教えていただいて」と説明。

また、実際に使用した帽子やアクセサリーなどの小物も紹介。「（帽子を）どの角度が一番きれいに見えるかなとか、衣装さんと相談しながら」と、“鹿鳴館の華”捨松になるまでを語った。

ＭＣの鈴木奈穂子アナウンサーから「今後もいろんな衣装が登場すると聞いているんですが」と話を向けられると、「色とりどりなドレスを毎回撮影で着て、私も楽しんでますし、華やかな画面になるのを楽しんでいただけたらなと思ってます」と多部。鈴木アナは「あと１０着くらいあるらしい」と、こっそり今度の予定を明かした。