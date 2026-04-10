【UEFAカンファレンスリーグ】マインツ 2−0 ストラスブール（日本時間4月10日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】2人を一瞬で抜き去る驚異の突破（実際の様子）

マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、圧巻のテクニックでDF3人を一瞬で翻弄。切れ味鋭い“高速ダブルタッチ”に、現地サポーターたちが大歓声を送っている。

マインツは日本時間4月10日、UEFAカンファレンスリーグの準々決勝ファーストレグでストラスブールとホームで対戦。佐野はアンカーとして、MF川粼颯太はインサイドハーフとして揃って先発出場した。

序盤から優位に試合を進めたマインツは11分、ボールを回収した佐野が、川粼とのワンツーでそのまま一気に持ち上がり、右足で豪快なミドルシュートを叩き込んだ。19分にはDFシュテファン・ポッシュのゴールも生まれ、2点をリードする。

そのまま2ー0で迎えた87分、マインツはセットプレーのチャンスを生かせずに、逆にカウンターを浴びる展開となった。しかしFWフリオ・エンシソの運び出しが長くなったところを、佐野が華麗にボール奪取。そのまま左サイドから相手のボックス付近まで一気にボールを運んだ。

ここで佐野は時間を使うために、ボックス内に入り込んだところでスピードを緩める。DFゲラ・ドゥエ、MFサミル・エル・ムラベに前方を塞がれ、後ろからはプレスバックしてきたエンシソに囲まれる。佐野はターンしながら逃げようとするが、ここでボールコントロールを誤り後ろにこぼしてしまった。

しかし、一度はミスに見えたプレーを、次の一瞬でチャンスに変える。ムラベがすぐに奪いにきたところを逆手に取り、左足でボールを引き寄せて右足に当てるダブルタッチで、この密集を突破すると、スタジアムはどよめきに包まれた。

最後はFWアルミンド・ジープへのマイナスのパスを通すなど、ゴールこそならなかったが佐野の素晴らしい個人技から一気に決定機を演出した。。

このプレーにSNSのファンたちも反応。「佐野海舟ヤバいて」「うますぎて笑えてくる」「佐野エグすぎるやろ」「何それ？なんでもできるやん」「佐野海舟本当おかしいな(褒め言葉)」「この試合の佐野はマジでえぐい」「佐野が日本代表にいる幸せ」など称賛の声が溢れている。（ABEMA／WOWSPO／UEFAカンファレンスリーグ）