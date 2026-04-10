【BiCute Bunnies －貞子－】 9月ごろ 展開予定

フリューは、プライズ「BiCute Bunnies －貞子－」を9月ごろ展開することを発表した。

本製品は、ホラー映画「貞子」に登場する「山村貞子」を、同社のバニーガール姿が人気のプライズフィギュアシリーズ「BiCute Bunnies」で商品化するもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本製品を発表しており、どこか恐ろしい感じをさせつつも、可愛らしい黒のうさ耳を着けた貞子の姿を確認することができ、白い布の下はバニーコスチュームなのか気になるところである。続報に期待したい。

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