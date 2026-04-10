貞子×バニーの異色フィギュアが登場!? フリューのプライズフィギュア「BiCute Bunnies」に貞子が登場決定9月ごろ展開予定
【BiCute Bunnies －貞子－】 9月ごろ 展開予定
フリューは、プライズ「BiCute Bunnies －貞子－」を9月ごろ展開することを発表した。
本製品は、ホラー映画「貞子」に登場する「山村貞子」を、同社のバニーガール姿が人気のプライズフィギュアシリーズ「BiCute Bunnies」で商品化するもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本製品を発表しており、どこか恐ろしい感じをさせつつも、可愛らしい黒のうさ耳を着けた貞子の姿を確認することができ、白い布の下はバニーコスチュームなのか気になるところである。続報に期待したい。
＼#フリュープライズ速報／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) April 10, 2026
呪い…？
いえ、バニーです。
バニーガール姿が人気のフィギュアシリーズ
「BiCute Bunnies」に、あの＜貞子＞が登場…！
貞子 × バニーの異色フィギュアは
26年9月頃より展開予定🐰お楽しみに🖤@FURYU_prizeフォローで続報を✅
白いワンピースの下には、もちろん――… pic.twitter.com/1HpQ5yW1Y4
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