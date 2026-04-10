◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 5-3 中日(10日、バンテリンドーム)

阪神は9回をビハインドで迎えるも、一挙4得点。中日に逆転勝利を収めました。

この日の先発は村上頌樹投手。初回の先頭には四球を許すも、後続を併殺に取るなどで打者3人で終える立ち上がりとします。しかし2回にはヒットと四球、さらに味方のエラーも絡み1アウト満塁のピンチ。ここで後続をゴロに取るもこの間に1点の先制を許しました。さらに3回にも先頭の福永裕基選手にヒットを浴びると、送りバントでランナーを進められ、2アウト2塁から細川成也選手のタイムリーで失点。2イニング連続の失点としました。

それでも以降は無失点に抑える粘りのピッチングを見せた村上投手。阪神打線もなかなか援護できませんでしたが、6回には森下翔太選手が2試合連続の一発を放ちます。ここでは対する柳裕也投手の4球目のカットボールをとらえ、ホームランウイングのギリギリの位置に飛び込むソロHRとしました。

しかし以降は得点ならず。2点ビハインドで9回を迎えます。ここでマウンドには中日の守護神・松山晋也投手を迎えるも、阪神打線が奮起。先頭の佐藤輝明選手が2塁打で出塁すると、大山悠輔選手のタイムリーで1点を返します。ここから2アウトまで追い込まれるも、郄寺望夢選手が四球で出塁。2アウト1、3塁の好機で代打・前川右京選手が起用されると逆転タイムリーを放ちました。さらに続く近本光司選手もタイムリーで続き一挙4得点。裏を岩崎優投手が無失点でしのぎ、阪神の逆転勝利としました。