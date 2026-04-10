◇セ・リーグ 中日３ー５阪神（2026年4月10日 バンテリンドーム）

中日が、阪神に痛恨の逆転負けを喫した。今季2度目の2連勝を目前で逃し、単独最下位に転落した。

打線が4番・細川の適時二塁打などで3回までに2点を先行。先発・柳も6回1失点と好投し、試合を優位に進めた。1点リードの7回はメヒア、8回は藤嶋が零封リレーでつないだ。だが、3―1とリードを2点に広げて迎えた9回に、守護神・松山がつかまった。

先頭・佐藤輝に右翼線二塁打を浴びると、続く大山に中前にはじき返され、わずか3球で1点差に迫られた。なおも1死三塁から、坂本を三振に仕留めて2死三塁。勝利へあと一人までこぎ着けたが、その1死が遠かった。

続く高寺を四球で歩かせて一、三塁。代打・前川に初球の144キロフォークを狙い打たれ、右翼線に適時二塁打を浴びた。右翼手がファンブルする間に一塁走者の生還も許して逆転。なおも2死二塁から近本にも適時二塁打を浴び、一挙4失点。1イニングを投げきれずに2/3回でマウンドを後にした。守護神が悔しすぎる今季初黒星。チームにとっては痛すぎる敗戦となった。