STARGLOW、“異例”デビュー半年でアリーナ公演決定 初のファンミーティングで発表
BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが10日、千葉・森のホール21で自身初となるファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』をスタートさせた。
【ライブ写真】アリーナ公演が決定！笑顔を浮かべるSTARGLOW
同ツアーは、1月31日、2月1日に行われたデビューショーケース以来の単独公演となり、全国17会場のチケットはすべて即日ソールドアウト。テレビ朝日系『ミュージックステーション』やTBS系『CDTV ライブ！ライブ！』への出演も大きな話題を呼んでいる。
ライブパートでは、最新シングル「USOTSUKI」をはじめ、デビュー曲「Star Wish」、プレデビュー曲「Moonchaser」などを披露。ファンミーティングならではの企画コーナーも盛りだくさんの内容で、メンバーはSTARS（ファンネーム）との再会を楽しみ、会場にはこの日を待ちわびたファンたちの弾けるような笑顔が広がった。
また、終盤のMCでは追加公演として、横浜、神戸でのアリーナ公演開催をサプライズ発表。『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』と題された本公演は、8月1日、2日に横浜アリーナ、8月8日、9日にGLION ARENA KOBEにて開催される。デビューから約6ヶ月という異例の速さでアリーナの舞台に立つことが決まり、会場からは歓喜と祝福の声があがった。
【ライブ写真】アリーナ公演が決定！笑顔を浮かべるSTARGLOW
同ツアーは、1月31日、2月1日に行われたデビューショーケース以来の単独公演となり、全国17会場のチケットはすべて即日ソールドアウト。テレビ朝日系『ミュージックステーション』やTBS系『CDTV ライブ！ライブ！』への出演も大きな話題を呼んでいる。
また、終盤のMCでは追加公演として、横浜、神戸でのアリーナ公演開催をサプライズ発表。『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』と題された本公演は、8月1日、2日に横浜アリーナ、8月8日、9日にGLION ARENA KOBEにて開催される。デビューから約6ヶ月という異例の速さでアリーナの舞台に立つことが決まり、会場からは歓喜と祝福の声があがった。