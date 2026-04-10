大阪府和泉市の団地で、住人の母と娘の2人が刺され殺害された事件。死因はいずれも、首や背中など10カ所以上刺されたことによる、失血死だったことが分かりました。

■2人暮らしの母娘…団地の一室で遺体で見つかる

殺人事件が起きた団地の近くの池では、10日。多くの捜査員らが集結。

記者

「この後、池の中を捜索するのでしょうか。トラックには空気ボンベが積まれています」

「ダイバーが池の中に入っていきました。先ほどまでは水中ドローンを使って池の中を捜索していましたが、いまは4人のダイバーが池の中を捜索しています」

まだ見つかっていない凶器などを捜索していました。

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現場は大阪府和泉市にある、およそ100棟が立ち並ぶマンモス団地。

記者

「事件から2日がたちましたが、現場には捜査車両が多く集まり、現場検証が続けられています」

8日、遺体で見つかったのは、団地の一室で2人暮らしをしていた母娘。村上和子さん（76）と、社会福祉士として働いていた娘の裕加さん（41）です。

裕加さんは事件の前日まで病院で勤務していて、トラブルなどはなかったといいます。

2人の死因は失血死。首や頭、背中などに刺し傷などが10か所以上あったということです。身を守るために抵抗した時にできる傷もあったといいます。

母娘を知る人は…。

亡くなった母娘の知人

「ものすごくいい人。私大好き。娘さんもものすごくしっかりしていて大好き。奥様が（家から）出てきて、たけのこあげて『うれしいわ』って言ったら、娘さんがぴゃっと帰ってきて『おばちゃんありがとう』と」

■「母親が室内で倒れている」同じ部屋に娘も

警察によりますと、最初に異変に気づいたのは、娘・裕加さんの勤務先です。

娘・裕加さん（41）の勤務先

「出勤していない」

連絡を受けた親族の男性は、母娘の家を訪問。

鍵がかかっていなかった玄関を開けると、1人が血を流し床に倒れているのが見えたといいます。男性は、警察に通報。

親族の男性

「母親が室内で倒れている」

同じ部屋に、娘も倒れていたということです。

家は2LDKで、母親の和子さんがリビングの床、娘の裕加さんが台所の床に倒れていたということです。

■“新たな事実”母娘が被害にあった日時も判明

近隣住民

「救急車の担架に乗せて運ばれて、上半身が真っ赤っかだった」

警察は「強い殺意による犯行」とみて、9日に殺人事件と断定。捜査関係者への取材で、新たな事実も判明しました。

母娘が被害にあった日時です。

2人は通報があった日の未明に、何者かに襲われたとみられています。また、死亡推定時刻は午前4時ごろで、発見時にパジャマ姿だったということもわかりました。

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警察が、娘の裕加さんの車のドライブレコーダーを調べたところ、事件前日の午後5時45分ごろ、駐車場に車が止まる様子が映っていたため、その時間に裕加さんが帰宅したとみられています。

警察は、当時の詳しい状況を調べています。