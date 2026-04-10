崎山蒼志、同世代のトラックメーカー原口沙輔と共作した「ending routine」のリリックビデオ公開
崎山蒼志が、新曲「ending routine feat. 原口沙輔」のリリックビデオを公開した。
■繰り返し開く扉が抜け出せないルーティンの不穏さを表現
「ending routine feat. 原口沙輔」は、崎山蒼志と同世代でエレクトロからポップまで鋭いビート感覚と自由な発想でシーンを横断するトラックメーカー・原口沙輔と共作。ふたりでスタジオに入り、原口がビートを刻み、崎山がギターをポロっと弾いたりしながら、それぞれの自由な発想から生まれた。
4月15日に発売されるニューアルバム『good life, good people』に収録され、4月8日から先行配信がスタートしている。
リリックビデオは、楽曲のハイパーポップなニュアンスとネットミーム的な要素も組み合わさり、繰り返し開く扉が抜け出せないルーティンの不穏さも表現。引き込まれるように何度も観たくなる映像となっている。
なお、崎山蒼志は6月12日にニューアルバム『good life, good people』の発売を記念した同名ライブを開催。本公演にはアルバムに参加したMega Shinnosuke、紫 今、原口沙輔、諭吉佳作、menがスペシャルゲストとして出演する。
■リリース情報
2026.04.08 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ending routine feat. 原口沙輔」
2026.04.15 ON SALE
ALBUM『good life, good people』
■【画像】崎山蒼志のアーティスト写真
■【画像】原口沙輔のアーティストビジュアル
■関連リンク
崎山蒼志 OFFICIAL SITE
https://sakiyamasoushi.com/