崎山蒼志、同世代のトラックメーカー原口沙輔と共作した「ending routine」のリリックビデオ公開

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崎山蒼志が、新曲「ending routine feat. 原口沙輔」のリリックビデオを公開した。

■繰り返し開く扉が抜け出せないルーティンの不穏さを表現

「ending routine feat. 原口沙輔」は、崎山蒼志と同世代でエレクトロからポップまで鋭いビート感覚と自由な発想でシーンを横断するトラックメーカー・原口沙輔と共作。ふたりでスタジオに入り、原口がビートを刻み、崎山がギターをポロっと弾いたりしながら、それぞれの自由な発想から生まれた。

4月15日に発売されるニューアルバム『good life, good people』に収録され、4月8日から先行配信がスタートしている。

リリックビデオは、楽曲のハイパーポップなニュアンスとネットミーム的な要素も組み合わさり、繰り返し開く扉が抜け出せないルーティンの不穏さも表現。引き込まれるように何度も観たくなる映像となっている。

なお、崎山蒼志は6月12日にニューアルバム『good life, good people』の発売を記念した同名ライブを開催。本公演にはアルバムに参加したMega Shinnosuke、紫 今、原口沙輔、諭吉佳作、menがスペシャルゲストとして出演する。

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ending routine feat. 原口沙輔」

2026.04.15 ON SALE

ALBUM『good life, good people』

■【画像】崎山蒼志のアーティスト写真

■【画像】原口沙輔のアーティストビジュアル

■関連リンク

崎山蒼志 OFFICIAL SITE

https://sakiyamasoushi.com/