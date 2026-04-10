桑田佳祐“真夏の”全国アリーナツアーのタイトルが『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by　カンロ』に決定！ツアーロゴも解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

桑田佳祐が7月から9月にかけて開催する“真夏の”全国アリーナツアーのタイトルが『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』に決定した。

■7月から9月にかけて10ヵ所22公演で実施

70歳という節目のタイミングに全国を巡る今回のツアー。7月の石川県産業展示館4号館を皮切りに9月の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナまで日本全国10ヵ所22公演を巡る。

これは昨年サザンオールスターズで開催した全国ツアーに肩を並べる公演数。10ヵ所中5ヵ所（熊本、三重、神戸、Kアリーナ、TOYOTA ARENA）がソロとしてもバンドとしても初めて訪れる会場であり、古希を迎えてもなお新しい経験やチャレンジを続ける姿勢を感じさせる。

あわせて公開されたツアーロゴは、“夏祭り”のツアータイトルにぴったりな熱気を帯びたデザインに仕上がっており、新曲「人誑し / ひとたらし」にも通ずる和の雰囲気を感じさせる。ロゴの世界観を拡張したツアー特設サイトもリニューアルオープンした。

なお、サザンオールスターズ オフィシャルファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」では、会員を対象としたツアーのチケット受付を実施中。受付期間は4月20日23時59分まで。その他、ツアー詳細は特設サイトで。

■リリース情報

2026.04.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

■ライブ情報

『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』

07/08（水）石川・石川県産業展示館4号館

07/09（木）石川・石川県産業展示館4号館

07/14（火）香川・あなぶきアリーナ香川

07/15（水）香川・あなぶきアリーナ香川

07/21（火）広島・広島グリーンアリーナ

07/22（水）広島・広島グリーンアリーナ

07/29（水）東京・TOYOTA ARENA TOKYO

07/31（金）東京・TOYOTA ARENA TOKYO

08/01（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO

08/07（金）三重・三重県営サンアリーナ

08/08（土）三重・三重県営サンアリーナ

08/13（木）熊本・グランメッセ熊本

08/14（金）熊本・グランメッセ熊本

08/19（水）兵庫・GLION ARENA KOBE

08/20（木）兵庫・GLION ARENA KOBE

08/27（木）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

08/28（金）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

09/02（水）神奈川・Kアリーナ横浜

09/03（木）神奈川・Kアリーナ横浜

09/09（水）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

09/11（金）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

09/12（土）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

■【画像】桑田佳祐のアーティスト写真

■関連リンク

『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026live

桑田佳祐 NEW 70’s 特設ページ

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026?detail=specialcode

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp