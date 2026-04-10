シド、リクエストベストアルバムリリース決定！収録楽曲を選ぶのはファンによる投票
シドが、2026年秋にリクエストベストアルバムをリリースすることを発表した。
■4月10日“シドの日”に特設応募フォームがオープン
本作は、ファン参加型企画として制作される特別なベストアルバム。収録楽曲はファンからの投票によって決定され、シドとファンが共に築き上げる“あらたな物語”をコンセプトとしている。
リクエストベストアルバムの応募フォームもオープンしており、投票では「BEAT」「BALLAD」というふたつのテーマを軸に楽曲を募集。「BEAT」は鼓動や躍動、始まりやエネルギーといった外へ向かう力強さを、「BALLAD」は哀愁や余韻、憂い、美しさといった内面に寄り添う感情を、それぞれコンセプトとしている。
投票は“シドの日”でもある4月10日よりスタート。ファンそれぞれの想いが込められた選曲によって、これまでの軌跡と未来を繋ぐ一枚が完成する予定だ。
さらに、5月からは全国23ヵ所を巡るライブハウスツアー『SID LIVE HOUSE TOUR「いちばん好きな場所 2026」』も開催決定。リクエストベストアルバムの続報と合わせ、今後の展開にも注目だ。
■リリース情報
2026年秋発売予定
ALBUM『タイトル未定』
■関連リンク
リクエストベストアルバム収録楽曲 応募フォーム
https://www.sonymusic.co.jp/event/105498
『SID LIVE HOUSE TOUR「いちばん好きな場所 2026」』詳細
https://sid-web.info/event/357394
シド OFFICIAL SITE
http://sid-web.info/