【UEFAヨーロッパリーグ】フライブルク 3−0 セルタ（日本時間4月10日／オイローパ＝パルク・シュタディオン）

【映像】鈴木唯人が相手2人をぶち抜いた瞬間

フライブルクに所属する日本代表MFの鈴木唯人が、一瞬の加速で相手選手2人を抜き去ってゴールに迫ってみせた。

日本時間4月10日、フライブルクはUEFAヨーロッパリーグの準々決勝ファーストレグでセルタと対戦。4−2−3−1のトップ下で先発した鈴木は、序盤からよくボールに絡み、チームの攻撃を牽引した。中でも圧巻だったのが、51分のワンシーンだ。

鈴木は敵陣左サイドで、MFヨハン・マンザンビからの縦パスを後ろ向きで収めた。相手2人に囲まれる中、背番号14は右足でターンして前を向くと、一気に加速してライン際の狭いスペースへと切り込み、まずは並走するDFセルヒオ・カレイラをスピードで抜き去った。さらにそのままカバーに入ったMFジョーンズ・エルアブデラウイの股を華麗に抜き、一気にボックス内へと侵入したのだ。

スピードとテクニックが光る

最終的には、再びカバーに戻ってきたカレイラに体を当てられてフィニッシュには持ち込めなかったものの、スピードとテクニックで決定機を作りかけたシーンだった。

この試合で鈴木は74分までプレー。前半から中央・左右を問わずに顔を出し、時に前線に突破して自分でシュートに持ち込む場面や味方への決定的なパスを送るなど違いを出し、ホームに詰めかけたファンを魅了した。

なお、試合は終始ゲームをコントロールしたフライブルクが3−0でセルタに完勝。ベスト4進出を懸けたセカンドレグは、日本時間4月17日に開催される。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAヨーロッパリーグ）

