◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ 6-3 西武(10日、県営大宮)

序盤にビハインドとされるも、8回で逆転に成功した西武。しかし9回に一挙4失点とロッテに勝ち越しを許し、2連敗を喫しました。これで最下位転落となっています。

この日の先発は渡邉勇太朗投手。初回を三者凡退の立ち上がりとするも、2回以降は連続でピンチを招き、ロッテ・寺地隆成選手の2打席連続タイムリーを浴びます。そんな中、西武打線は対するロッテの先発・河村説人投手の前に4回までわずか1安打。なかなか快音が響きません。

それでも5回には西武打線が河村投手をとらえ、カナリオ選手がタイムリー。1点差に迫ります。さらに8回にはロッテの3番手・鈴木昭汰投手をとらえ、逆転の2点タイムリー。1点リードをつくりました。

それでも9回のマウンドにあがった篠原響投手が、ヒットと四球などで2アウト満塁のピンチ。ここで源田壮亮選手にもエラーが絡み逆転を許しました。さらに後続にも死球を与え、再び満塁のピンチ。続くポランコ選手のタイムリーを浴び一挙4失点としました。

9回裏には2つの四球で好機をつかむも、得点ならずゲームセット。西武が最下位転落となりました。