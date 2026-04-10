3月31日に16年の活動に幕を閉じ解散したアイドルグループ・東京女子流の元メンバー・新井ひとみが、自身の誕生日である4月10日に「音楽・歌・青春 第二章開幕宣言」と題し、音楽活動の継続をInstagramでのライブ配信と、SNSに公開した直筆の手紙で発表した。

配信およびSNS投稿の中で新井は、グループ解散決定後、自身の在り方について悩み葛藤していたことを明かした。その中で、音楽や歌を通して表現することの楽しさや、ステージに立つ充実感が、自身の心と体を動かしていると、16年間の活動を振り返る中で改めて実感したという。こうした想いを胸に、今後も歌い続けていく決意に至った経緯を語った。

さらに、この新たなスタートをファンに直接届ける場として、ライブの開催が決定。 “音楽・歌”と“青春”をテーマに掲げた、2部構成の公演となる。詳細は、新たに開設されたオフィシャルサイトにて。

＜Arai Hitomi Live & Party “I Can’t Stop My Music! Keep On Singing!”＞

Vol.1「音楽・歌 第二章開幕宣言」

Vol.2「青春 第二章開幕宣言」 日程：2026年6月6日（土）

会場：SEL OCTAGON TOKYO