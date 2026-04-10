ネクライトーキーが、2026年8月5日に新作EPを配信リリースし、世に放たれたばかりの新曲を披露するワンマンライブ＜デジタルEPリリース記念パーティー＞を発売日当日に東京・新代田FEVERで開催することを発表した。

夏にリリースされるEPは新曲4曲が収録される。新譜の情報は順次発表予定とのことだが、他詳細に先駆けて新たなアーティストビジュアルが公開された。“ネクラ（根暗）”、”クライ（暗い / Cry）”、“ライト（Light）”といったキーワードをバンド名に併せ持つ彼らが全身で何か恐竜じみたものを表現する、光と影を使ったネクライトーキーらしい遊び心のある一枚に仕上がったという。

さらに、9月からは全国ツーマンツアー＜オーキートーキー！全国編 vol.7＞を開催することも明らかになった。“オーキートーキー！”はネクライトーキーが結成当初から開催している2マン企画。2024年12月以来の開催となる第7弾はオーキートーキー！史上最長の全国ツアーとなり、9月6日の福岡・Drum Be-1公演を皮切りに全国13会場を回る。対バンは後日発表される予定だ。

リリース記念パーティー、2マンツアーはどちらも本日より抽選先行の受付がスタートしている。

また、ネクライトーキーは自身2作目となるBlu-ray映像作品『ネクライトーキー メジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)』を6月24日にコロムビアミュージックショップで発売する。ネクライトーキー初のオンラインサイン会の開催も予定されているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜デジタルEPリリース記念パーティー＞

2026年8月5日（水）東京・新代田FEVER Open 18:30 / Start 19:00

前売り；￥5,500（+1Dr）※お土産（ハンドタオル付） ▼チケット先行

・Fanicon先行

受付期間；4/10（⾦）21:00〜4/19（⽇）23:59

https://fanicon.net/ticket/7596

・オフィシャル先行

受付期間：4/24（⾦）21:00〜5/6（水）23:59

https://l-tike.com/necrytalkie/

◾️＜オーキートーキー！全国編 vol.7＞ 2026年

9月6日（日）福岡・Drum Be-1 Open 17:30 / Start 18:00

9月11日（金）神奈川・F.A.D YOKOHAMA Open 18:30 / Start 19:00

9月18日（金）埼玉・西川口Live House Hearts Open 18:30 / Start 19:00

9月26日（土）愛知・名古屋ElectricLadyLand Open 17:30 / Start 18:00

10月1日（木）東京・下北沢シャングリラ Open 18:15 / Start 19:00

10月4日（日）北海道・札幌cube garden Open 17:30 / Start 18:00

10月11日（日）石川・金沢AZ Open 17:30 / Start 18:00

10月12日（月・祝）新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE Open 17:30 / Start 18:00

10月22日（木）香川・高松DIME Open 18:30 / Start 19:00

10月23日（金）広島・SIX ONE Live STAR Open 18:30 / Start 19:00

10月30日（金）宮城・仙台MACANA Open 18:30 / Start 19:00

11月3日（火・祝）大阪・心斎橋SUNHALL Open 17:00 / Start 17:30

11月5日（木）東京・Spotify O-WEST Open 18:00 / Start 19:00 ▼チケット料金

前売り：￥5,800（+1Dr）

U25：￥5,000（+1Dr）

※U25チケットは25歳以下のお客様がご購⼊可能なチケットです。ご⼊場時に年齢確認のため顔写真付き⾝分証明書の提⽰が必要となります。ご持参がない場合、⼀般チケットとの差額をお⽀払いいただきます。 ▼チケット先行

・Fanicon先行

受付期間；4/10（⾦）21:00〜4/19（⽇）23:59

https://fanicon.net/ticket/7595

◾️EP『タイトル未定』

2026年8月5日（水）リリース

COKM-46568 全4曲収録予定 ◾️Blu-ray『ネクライトーキー メジャーデビュー５周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)』

2026年6月24日（水）リリース CEG-124 ￥8,800（税込）

三方背BOX スペシャルブックレット付

※コロムビアミュージックショップ 限定発売 ▼予約

通常商品：https://shop.columbia.jp/shop/g/gP6117/

サイン付き商品専用カート：https://shop.columbia.jp/shop/g/gP6116/

※ご購入にはコロムビアミュージックショップへの会員登録が必要となります。

※商品1枚ご予約につき、アザージャケットにサイン＋商品を1点差し上げます。

M01. レイニーレイニー

M02. モブなりのカンフー

M03. ジャックポットなら踊らにゃソンソン

M04. 悪態なんかついちまうぜ

M05. こんがらがった！

M06. 北上のススメ

M07. 気になっていく

M08. 許せ！服部

M09. そういうものでしょう？

M10. 大事なことは大事にできたら

M11. bloom

M12. ふざけてないぜ

M13. あべこべ

M14. 新曲

M15. ら行が言えない、言葉が足りない

M16. 怠惰でいいナ

M17. サカナぐらし

M18. ちょうぐにゃぐにゃ

M19. 君はいなせなガール

M20. オシャレ大作戦

M21. だれかとぼくら

Enc1. 明日にだって

Enc2. 遠吠えのサンセット

▼収録曲目M01. レイニーレイニーM02. モブなりのカンフーM03. ジャックポットなら踊らにゃソンソンM04. 悪態なんかついちまうぜM05. こんがらがった！M06. 北上のススメM07. 気になっていくM08. 許せ！服部M09. そういうものでしょう？M10. 大事なことは大事にできたらM11. bloomM12. ふざけてないぜM13. あべこべM14. 新曲M15. ら行が言えない、言葉が足りないM16. 怠惰でいいナM17. サカナぐらしM18. ちょうぐにゃぐにゃM19. 君はいなせなガールM20. オシャレ大作戦M21. だれかとぼくらEnc1. 明日にだってEnc2. 遠吠えのサンセット ▼＜ネクライトーキー メジャーデビュー５周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)」発売記念 オンラインイベント＞

コロムビアミュージックショップにて、「ネクライトーキー メジャーデビュー５周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)」を専用カートより期間内にご予約いただいたお客様へ、アザージャケットにサイン＋商品を差し上げます。ネクライトーキー公式YouTubeチャンネルにてライブ配信を行います。どなたでもご視聴いただけますので是非ご参加ください！ また、サインを書いている様子もリアルタイムでお届けいたします。

詳細：https://columbia.jp/artist-info/necrytalkie/media/93014.html 開催日時：6月2日（火）20時〜

アーカイブ公開期間：〜6月9日（火）23:59まで

配信ページ：https://www.youtube.com/@NecryTalkieOfficial

対象商品（サイン付き商品専用カート）：https://shop.columbia.jp/shop/g/gP6116/

販売期間：〜5月25日（月）23:59まで

※ご注文後のキャンセルはできません。あらかじめご了承ください。

お名入れ用ニックネーム入力期間：5日26日（火）12:00〜2026年5月31日（日023:59

＜お問合せ＞

コロムビアミュージックショップへのご質問は、下記フォームにご記入のうえ送信してください。

https://shop.columbia.jp/shop/contact/contact.aspx

◾️EP『タイトル未定』

2026年8月5日（水）リリース

COKM-46568 全4曲収録予定