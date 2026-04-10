Kroiが、アシッドジャズバンド・INCOGNITOとコラボレーションした新曲「Kinetic feat. INCOGNITO」のMVビハインド映像を公開した。

今回公開された映像は、MV撮影の舞台裏に潜入したもの。Kroiのメンバーが真剣な眼差しでクリエイティブに向き合う瞬間から、撮影の合間に見せる自然体な表情まで、彼らの素顔が凝縮されているという。本作の監督を務めた新保拓人は、映像に込めた思いとして「うねりと錯覚」というテーマを掲げており、そのプロセスを覗き見ることができる。

なおKroiは、2026年8月より全国6都市10公演を巡る＜Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE”＞を開催する。本ツアーでは、ワンマン公演に加え、Kroiにとって約2年ぶりとなる対バン公演も実施。レキシ、iri、KIRINJI、東京スカパラダイスオーケストラという、ジャンルと世代を超えた豪華ラインナップが発表されている。チケットは先行受付中だ。

◾️J-WAVE(81.3FM)

「SPARK」 月〜木 24:00〜25:00

https://www.j-wave.co.jp/original/spark/message/index.html

◾️＜Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE”＞

特設サイト：https://special.kroi.net/tour/ 2026年8月10日（月）KT Zepp Yokohama（ワンマン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年8月20日（木）Zepp Nagoya（2マン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年8月21日（金）Zepp Nagoya（ワンマン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年8月29日（土）Zepp Sapporo（ワンマン公演） 開場17:00/開演18:00

2026年9月4日（金）Zepp Fukuoka（2マン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年9月5日（土）Zepp Fukuoka（ワンマン公演） 開場16:30/開演17:30

2026年9月18日（金）Zepp Osaka Bayside（2マン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年9月19日（土）Zepp Osaka Bayside（ワンマン公演） 開場16:30/開演17:30

2026年9月22日（祝・火）Zepp Haneda(TOKYO) （2マン公演） 開場17:00/開演18:00

2026年9月23日（祝・水）Zepp Haneda(TOKYO) （ワンマン公演） 開場17:00/開演18:00 ▼チケット

座種：1Fスタンディング 2F指定席

料金：1Fスタンディング・・・ 7,000円（税込 / ドリンク代別）

2F指定席・・・ 8,000円（税込 / ドリンク代別） ▼オフィシャル先行2次（抽選）

申込期間：3月16日（月）20:00 〜 4月12日（日）23:59

入金期間：4月16日（木）18:00 〜 4月20日（月）23:59

当落発表：4⽉16⽇（木）18:00

リンク：https://w.pia.jp/t/kroi-t/