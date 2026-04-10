◾️アルバム『new chapter purple』

2026年8月12日（水）リリース

購入：https://ENDRECHERI.lnk.to/new_chapter_purple

・初回生産限定盤A（CD+BD、スペシャルパッケージ仕様）/ 5,000円（税込）＜SECL-3319〜3320＞

・初回生産限定盤B（CD+フォトブック、スペシャルパッケージ仕様）/ 4,500円（税込）＜SECL-3321〜3322＞

・通常盤[初回仕様]（CD）/ 3,000円（税込）＜SECL-3323＞

・FC盤[完全生産限定盤]（CD+豪華フォトブック、豪華パッケージ仕様）/ 7,000円（税込）＜SEC8-116〜117＞

○初回A・初回B・通常盤 早期予約特典

特典内容：クリアスタンド

対象期間：2026年4月10日（金）21:00 〜 6月12日（金）23:59

※特典絵柄は後日発表いたします。

※ファンクラブ限定盤は対象外となります。

※どの商品形態をご予約いただいても特典は共通1種類となります。

※早期予約特典の有無はご予約・ご購入時に各店舗に必ずご確認ください。

※ECサイトにおける早期予約特典に関しましては、必ず「早期予約特典付き」の記載がある商品カートよりご予約ください。

※ECサイトによっては早期予約特典付きの商品カートアップに時間を要する場合もございますのでご了承ください。

○購入者特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天：オリジナルフォンタブ

・SonyMusicShop：オリジナルダイカットステッカー

・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルクリアトレカ

・セブンネット：オリジナル缶バッジ

・拠点店：B2告知ポスター

※特典絵柄は後日発表いたします。

※ファンクラブ限定盤は対象外となります。

※早期予約特典対象期間にご予約の方には、早期予約特典と先着購入者特典をW運用とさせていただきます。

※特典は無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

○4月12日(日) HAPPY BIRTHDAY LIVE「47」 @ LINE CUBE SHIBUYA 会場限定特典

特典内容：プリントメッセージ入りグリーティングカード

販売開始時間：13:00〜

対象商品：「new chapter purple」 初回A・初回B・通常盤

※ファンクラブ限定盤は対象外となります。

※当日の状況により販売開始時間が変更となる場合がございます。

※特典は当日にお渡しさせていただきます。

※特典は無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

※早期予約特典、購入者特典は対象外となりますので予めご了承ください。