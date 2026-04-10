.ENDRECHERI. / 堂本剛、アルバム『new chapter purple』リリース決定。収録曲より「Heart of Rainbow」先行配信も
.ENDRECHERI. / 堂本剛が、8月12日に約1年半ぶりのパッケージCDアルバム『new chapter purple』（読み：ニューチャプターパープル）のリリースを発表した。
初回盤A、初回盤B、通常盤、ファンクラブ限定盤の全4形態でお届けする本作は、本日21時より予約受付を開始する。期間中に初回盤A、初回盤B、通常盤を予約すると“クリアスタンド”がもらえる早期予約特典も用意されているので、是非チェックしてほしい。
さらに、4月12日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催される＜HAPPY BIRTHDAY LIVE「47」＞にてアルバムを予約すると、会場限定特典として“プリントメッセージ入りグリーティングカード”がプレゼントされる。
そして4月22日には、本アルバムに収録される「Heart of Rainbow」が先行配信されることも決定した。「Heart of Rainbow」は、新章の幕開けを予感させるミドルファンクチューンで、懐かしさを感じさせながらも、ヒップホップ以降の音楽的系譜を取り込んだ、エモーショナルな作品だという。また、新たな境地に立った.ENDRECHERI. / 堂本剛が、出会いと別れが交差する季節に贈る“愛”をテーマにしたエールソングに仕上がったとのことだ。
本日から、特典付きPre-add / Pre-saveの受付もスタートしている。Apple MusicまたはSpotifyにて配信予約をした方には“「Heart of Rainbow」スペシャル待受画像”をプレゼント。
◾️アルバム『new chapter purple』
2026年8月12日（水）リリース
購入：https://ENDRECHERI.lnk.to/new_chapter_purple
・初回生産限定盤A（CD+BD、スペシャルパッケージ仕様）/ 5,000円（税込）＜SECL-3319〜3320＞
・初回生産限定盤B（CD+フォトブック、スペシャルパッケージ仕様）/ 4,500円（税込）＜SECL-3321〜3322＞
・通常盤[初回仕様]（CD）/ 3,000円（税込）＜SECL-3323＞
・FC盤[完全生産限定盤]（CD+豪華フォトブック、豪華パッケージ仕様）/ 7,000円（税込）＜SEC8-116〜117＞
○初回A・初回B・通常盤 早期予約特典
特典内容：クリアスタンド
対象期間：2026年4月10日（金）21:00 〜 6月12日（金）23:59
※特典絵柄は後日発表いたします。
※ファンクラブ限定盤は対象外となります。
※どの商品形態をご予約いただいても特典は共通1種類となります。
※早期予約特典の有無はご予約・ご購入時に各店舗に必ずご確認ください。
※ECサイトにおける早期予約特典に関しましては、必ず「早期予約特典付き」の記載がある商品カートよりご予約ください。
※ECサイトによっては早期予約特典付きの商品カートアップに時間を要する場合もございますのでご了承ください。
○購入者特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天：オリジナルフォンタブ
・SonyMusicShop：オリジナルダイカットステッカー
・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルクリアトレカ
・セブンネット：オリジナル缶バッジ
・拠点店：B2告知ポスター
※特典絵柄は後日発表いたします。
※ファンクラブ限定盤は対象外となります。
※早期予約特典対象期間にご予約の方には、早期予約特典と先着購入者特典をW運用とさせていただきます。
※特典は無くなり次第終了となりますのでご了承ください。
○4月12日(日) HAPPY BIRTHDAY LIVE「47」 @ LINE CUBE SHIBUYA 会場限定特典
特典内容：プリントメッセージ入りグリーティングカード
販売開始時間：13:00〜
対象商品：「new chapter purple」 初回A・初回B・通常盤
※ファンクラブ限定盤は対象外となります。
※当日の状況により販売開始時間が変更となる場合がございます。
※特典は当日にお渡しさせていただきます。
※特典は無くなり次第終了となりますのでご了承ください。
※早期予約特典、購入者特典は対象外となりますので予めご了承ください。
◾️先行配信「Heart of Rainbow」
2026年4月22日（水）0時 リリース
Pre-add / Pre-save：https://ENDRECHERI.lnk.to/HeartofRainbow
Creative Direction : Tsuyoshi Takahashi
Illustration: Keiji Yano
Art Direction & Design: Yudai Osawa
▼Pre-Add / Pre-Save キャンペーン
対象期間内に「Heart of Rainbow」をApple Musicの “Pre-Add”、Spotifyの “Pre-Save”にて事前登録していただくと、新曲配信日にご自身のライブラリにアルバムの楽曲が追加されます。さらに、特典として“「Heart of Rainbow」スペシャル待受画像”をプレゼント！
・特典内容：「Heart of Rainbow」スペシャル待受画像
・対象期間：2026年4月10日(金) 21:00 〜 4月21日(火) 23:59まで
・参加URL：https://ENDRECHERI.lnk.to/HeartofRainbow
※Apple Music をご利用の方は「Pre-Add on Apple Music」、Spotify をご利用の方は「Pre-Save on Spotify」をタップしてください。ご登録が完了すると10秒後に特典ページへ遷移しますので、特典をお受け取りください。配信までお楽しみに！
◆＜.ENDRECHERI. 2026 LIVE TOUR「NEW CHAPTER」＞
2026年5月2日（土）、3日（日・祝）大阪府・オリックス劇場
2026年5月5日（火・祝）、6日（水・祝）愛知県・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
2026年5月23日（土）、24日（日）奈良県・なら100年会館 大ホール
2026年5月29日（金）京都府・ロームシアター京都 メインホール
2026年5月31日（日）兵庫県・神戸国際会館 こくさいホール
2026年6月27日（土）、28日（日）神奈川県・横浜BUNTAI
特設サイト：https://tour2026.tsuyoshi.in/
関連リンク
◆.ENDRECHERI. / 堂本剛 オフィシャルサイト
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