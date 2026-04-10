ＡＫＢ４８の鈴木くるみが１０日、自身のオフィシャルブログで卒業を発表した。

サイトでは、「鈴木くるみ 卒業に関してのご報告」とのタイトルでブログを更新。「本日４月１０日（金）『ここからだ』公演にて、ＡＫＢ４８メンバー 鈴木くるみが卒業を発表いたしました」と報告。本人のコメントが続き、「約９年半の間、私のことを見つけて、応援してくださったファンのみなさん、本当にありがとうございました」とした。

また、「私は１２歳でＡＫＢ４８に加入し、アイドルとしても、人としても未熟だった私を、ＡＫＢ４８というグループがここまで成長させてくれました」とこれまでの環境への感謝をつづり、「たくさん失敗してしまうこともありましたが、その度に味方でいてくださったファンのみなさんやメンバー・スタッフのみなさんに支えていただき、ここまで続けてくることができました」と周囲の支えに頭を下げた。

最後には、「残り少ない時間ではありますが、ファンのみなさんからいただいた愛をお返しできるように、感謝の気持ちを伝えながら過ごしたいと思います。」と残りの活動への意気込みをつづった。

鈴木は２０１６年、第１６期生のオーディションに合格。１７年２月に、劇場デビューし、同年１２月に正規メンバーとして昇格した。