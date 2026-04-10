◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ 6-3 西武(10日、県営大宮)

38イニングぶりのタイムリーなどで先制したロッテ。8回裏に逆転を許すも、すぐさま逆転し返して、連敗を「5」で止めました。

先発マウンドにあがったのは、これが今季初登板となった河村説人投手。初回を順調に三者凡退に抑えると、その後も無失点の好投を披露します。

これを援護すべくロッテ打線は奮起。2回には1アウトからポランコ選手が2塁打で出塁し、続く寺地隆成選手がセンターへのタイムリーを放ちます。さらに4回にも、この日再昇格となった上田希由翔選手が2塁打でチャンスをつくると、1アウトからポランコ選手が四球で出塁。これで迎えた1、3塁の好機をつかみ、寺地選手が2打席連続のタイムリーを放ちました。

しかし5回、ここまで西武打線をわずか1安打に抑えていた河村投手が失点。先頭の渡部聖弥選手にヒットを浴びると、1アウト1塁からカナリオ選手の3塁線を破るタイムリー2ベースを浴びました。

それでも1点リードを守り続けていたロッテ。しかし、8回に痛恨の一打を浴びます。この回からマウンドにあがった3番手・鈴木昭汰投手が2者連続で三振とするも、ここから連打を浴び2アウト1、2塁のピンチ。ここで打席に迎えた岸潤一郎選手からは逆転のタイムリー2塁打を浴びました。

これで1点ビハインドとされたロッテでしたが、9回に打線が奮起。この回からマウンドにあがった4番手・篠原響投手をとらえ、ヒットと四球で2アウト満塁の好機をつかみます。ここで源田壮亮選手のエラーも絡みロッテが逆転。続く死球で再び満塁をつくるとポランコ選手のタイムリーでも得点を追加し一挙4得点としました。

9回裏には横山陸人投手が2つの四球などでランナーを背負うも、後続を打ち取りゲームセット。これで5位浮上を果たしました。