「白目うま」井ノ原快彦、“全員白目”の事故画ショットに反響「レベルが高い」「アイドルちゃうんかいな」
20th Centuryの井ノ原快彦さんは4月10日、自身のInstagramを更新。「全員白目」になっている集合ショットを公開しました。
【写真】“全員白目”の井ノ原快彦＆ふぉ〜ゆ〜
コメントでは「よっちゃんの白目に圧倒的な強さを感じる」「みんなで何やってんの」「みんな…アイドルちゃうんかいな」「偶然っぽい白目うま」「白目でもイケメンですよ」「井ノ原さんの虚無顔白目のレベルが高い」「ベテランになってくると、白目も得意技になるんだなぁ」「癒されました」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】“全員白目”の井ノ原快彦＆ふぉ〜ゆ〜
「白目でもイケメンですよ」井ノ原さんは「全員白目。たまたま会ったふぉ〜ゆ〜のみんなと」とつづり、3枚の写真を投稿。STARTO ENTERTAINMENTの後輩・ふぉ〜ゆ〜のメンバー全員との集合ショットです。5人とも白目や半目になっており、とてもシュールです。井ノ原さんに至っては魂が抜けたような顔になってしまっています。
「楽屋の松の半目からの流れ（笑）」同投稿には、ふぉ〜ゆ〜の松崎祐介さんが「楽屋の松の半目からの流れ（笑）」とコメントしています。楽屋での出来事がきっかけで、この写真を撮ることになったようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)