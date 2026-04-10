「パパ似ですね〜」織田信成、長女の入学式ショットを公開！「信成君がランドセル背負ってるかと」
プロフィギュアスケーターの織田信成さんは4月10日、自身のInstagramを更新。長女が小学校に入学したことを報告し、祝福の声が寄せられました。
【写真】織田信成にそっくりな長女
コメントでは「ご入学おめでとうございます」「本当に凛々しいお顔のお嬢さんですね」「わぁ美人さんですね」「姫さまパパ似ですね〜」「お父さまそっくりですね」「信成君がランドセル背負ってるかと思った」「あっという間にこんなに大きくなられて！写真みてもすごくしっかりしてるように見えます」「可愛くて、賢そうなお子さんですね」と、祝福や称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】織田信成にそっくりな長女
「お父さまそっくりですね」織田さんは「長女の入学式」とつづり、3枚の写真を投稿。ランドセルを背負った長女のソロショットや、スーツを着た織田さんと長女のツーショットなどです。ピースサインをする長女に身を寄せる織田さんの姿がほほ笑ましいですね。また、「令和元年生まれがもう小学生になってる…という時の流れの速さ」と、感慨深げにつづりました。
「長女の卒園式でした」3月16日には「週末は長男の中学卒業式と長女の卒園式でした」とつづり、着物姿の長女とのツーショットを公開していた織田さん。「ここまで健康に大きく育ってくれた喜びなどいろんな感情が相まって涙涙涙」とそのときの感情も明かしています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)