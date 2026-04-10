「え、女子？」Snow Man・岩本照、ドラマオフショットに「ギャルしか映ってなくて好き」の声！
Snow Manの岩本照さんは4月9日、自身のInstagramを更新。ドラマオフショットを公開し、ファンの注目を集めました。
【写真】岩本照の“ギャル”なオフショット
コメントでは「ギャルしか映ってなくて好き」「雪にちょっとはしゃいでてめっちゃ可愛いww」「え、女子？」「ぎゃるすぎぃ」「どのひーくんも可愛すぎです」「32歳に見えない、、」「なんか最近可愛さ増してません!?」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】岩本照の“ギャル”なオフショット
「なんか最近可愛さ増してません!?」岩本照さんは「呼吸して〜」とつづり、17枚の写真と1本の動画を投稿。ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（Amazon Prime Video）のオフショットです。岩本さんは黒いダウンコートを着用した姿で、雪が積もる屋外ではしゃいでいます。17枚目の写真では、振り向きざまにウインクしながら片手でピースをしていて、おちゃめな表情が魅力的です。
「あれ？サウナの妖精かな」たびたび同ドラマのオフショットをInstagramに投稿している岩本さん。3日には共演するTravis Japanの松田元太さんとサウナ施設を満喫するショットや、岩本さんが小さな雪だるまを作る様子を公開しました。ファンからは「あれ？サウナの妖精かな」「美脚」「頑張って作った雪だるまが照くんぽくて好き」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)