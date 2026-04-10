【北京＝東慶一郎、台北＝園田将嗣】中国共産党の習近平（シージンピン）総書記（国家主席）と台湾の最大野党・国民党の鄭麗文（ジョンリーウェン）主席が１０日、北京の人民大会堂で会談し、「台湾独立に反対」することで一致した。

国共両党のトップ会談は２０１６年１１月以来、９年半ぶり。両氏は中台双方が一つの中国に属することを確認したとされる「１９９２年合意」を堅持することや中台の交流拡大に向けた協力も確認した。「国共連携」を演出し、中国が「独立勢力」と敵視する台湾与党・民進党の頼清徳（ライチンドォー）政権をけん制した。

中国国営新華社通信によると、会談で習氏は「両岸（中台）は民族の大義を堅持し、『台湾独立』と外部の干渉に反対しなければならない」と述べ、日米などの介入を防ぐために協力すべきだとの認識を示した。さらに「国共両党は連携して祖国統一という輝かしい未来を築くべきだ」とも訴え、改めて中台統一を目指す考えを示した。

国民党によると、鄭氏は中国軍による訓練の常態化で緊張する台湾海峡情勢については「戦争を回避する解決策を探し、台湾海峡を紛争の平和的解決のモデルにすべきだ」と述べた。

習政権としては、２０２８年の台湾総統選に向け、鄭氏を厚遇することで台湾の世論を揺さぶる狙いがある。台湾の頼総統は１０日、「権威主義者への妥協は民主主義を犠牲にするだけだ。自由はおろか平和ももたらさない」とＳＮＳに投稿し、国民党を暗に批判した。