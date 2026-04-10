VANILLABEANS 新商品♡チョコ浜発ショーコラ＆チョコ砂登場

ユニークな発想から生まれた新スイーツが登場♡VANILLABEANSのエイプリルフール企画から誕生した「ショーコラ -オン ザ ビーチ-」が正式販売されます。見た目も楽しい“チョコ砂”と人気ショーコラの組み合わせで、ひと足早く夏気分を楽しめる特別な一品。話題性も美味しさも兼ね備えた新商品をチェックしてみてください♪

遊び心あふれる新スイーツ♡

「ショーコラ -オン ザ ビーチ-」は1,500円（税込）。

VANILLABEANSの人気商品「ショーコラ・リッチミルク」2個と、砂浜をイメージした粉末チョコ「チョコ砂」がセットになった新感覚スイーツです。

ビーチバッグ風のパッケージで、見た目にも楽しく、ギフトにもぴったり。チョコレートの魅力を新しい形で楽しめます。

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話題のチョコ砂とは？

「チョコ砂（CHOCOLATE SAND）」は648円（税込）、約70g入り。ガーナ産カカオを使用した粉末状チョコレートで、なめらかな口どけが特徴です。

そのまま食べるのはもちろん、アイスやヨーグルトにかけるなどアレンジも自在。Bean to Barならではの素材の味わいを楽しめるユニークな商品です。

販売情報＆購入方法

「ショーコラ -オン ザ ビーチ-」はオンラインショップでは2026年4月10日（金）午前10時～6月1日（月）午前10時、実店舗では4月10日（金）～5月13日（水）まで販売。

「チョコ砂」は実店舗限定で同期間販売。

※いずれも数量限定、無くなり次第終了

※販売店舗は商品ごとに異なります。

新しいチョコ体験を楽しんで

VANILLABEANSの新商品は、遊び心と本格的な美味しさを兼ね備えた注目スイーツ♡見た目の楽しさだけでなく、素材の魅力もしっかり味わえるのがポイントです。

自分へのご褒美や話題の手土産として、ぜひこの特別なチョコ体験を楽しんでみてください♪