フリーアナウンサー有働由美子（57）が、10日放送のニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）に出演し、ゲスト出演した俳優の高橋克実（65）への相談を口にした。

7日スタートのTBSドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜後10・00）で、有働はアナウンサー役以外では初めてのドラマ出演を果たした。子育てを終えたみなと（永作博美）が、一念発起してすし職人を目指すストーリーで、有働はその友人・泉美を演じている。

役者の大先輩・高橋を招いてのトークで、有働は「足を引っ張らないように、これだけはやめてというのはありますか？」と助言を求めた。高橋は「一番アレ（大事）なのは、普通のことですよ。遅刻をしないとか」と、演技とは無関係のアドバイスを送った。

また有働は「差し入れはどれくらい食べていいものか？」と、現場にまつわる質問も。高橋は「俺も凄い分かりますよ。見たことのないやつ、来るんですよね」と続いた。

有働の出演作はTBS緑山スタジオで撮影中で、同局の日曜劇場「VIVANT」の続編も撮影しているという。有働は「『VIVANT』の撮影も始まっているようで、堺雅人さんから差し入れが来たりして、私は全然関係ないけど、この1袋、みかんをもらっていっていいもんだろうか？『VIVANT』、全然関係ないけど…」とつぶやいた。高橋は「よその番組でしょう？そりゃダメですよ！よその番組のは取っちゃダメですよ！」と忠告した。

しかし、有働によると、差し入れを置いてある場所が微妙だという。「でも控室が同じフロアにあって、（差し入れが）真ん中にあるから…」と言い訳。「これは堺雅人さんから、全ての演技を愛する人たちというものか、『VIVANT』の人たちだけなのか分からない」と、自身の見解を口にした。

それでも高橋は「たぶん雅人君が永作ちゃんと事務所が一緒だからって話じゃないですか？じゃあダメですよ、それ。『VIVANT』のやつでしょ？」と、再び警告した。

諦め切れない様子の有働は「『VIVANT』の近いところに、同じフロアにあって、これはどっち…」と再々アピール。高橋は「ダメです！食べちゃったでしょう？」と疑いの目を向けた。

しかし、有働は無実を告白した。「いや、1回持ち上げたんですけど、監視カメラとかに撮られてたら嫌だから、へえ〜って見て。ちょっと見た人みたいに（戻した）」。高橋はあらためて、「明らかにこっち（自分の作品）側になかったらダメですよ」と、注意を促していた。