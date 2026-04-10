＜50代ママ正社員歴30年＞単身赴任の夫と中学生の子に「家庭を優先して！」転職する勇気もない……
家庭と仕事の両立は多くのママが抱えている悩みですよね。先日もママスタコミュニティには「働き方を変える勇気が出ません」というタイトルで、こんな投稿が寄せられました。投稿者さんは大学卒業以降、正社員として約30年間働いてきました。現在の職場は入社してもうすぐ2年になるそうです。
『子どもが今春中学生になると同時に夫の単身赴任が決まり、夫は「もうそんな会社は辞めてほしい、働くなら家庭優先の働き方をしてほしい」と言っています。そうは言っても、この年齢での転職となると正社員を諦めなければいけないと思うと、辞める決心がつきません。ずっと正社員でやってきたので働き方を変える勇気が出ないです。でもこの会社では自分を消耗するだけでやりがいも感じられず、子どもの行事のために取ろうとした休暇も却下され、この扱いが続くと思うと多分耐えられないです。今の会社では正社員からパートに替わる制度はなく、また部署異動もできないため、働き方を変えるなら退職する以外の選択肢はないです』
会社の制度や上司は変わる可能性も
『迷っているうちは現状維持でもいいと思うよ』
『上司はまた変わるんじゃないの？ そのあたりの条件で辞めるかどうかは変わるんじゃないかな』
『中学生になると、一気に子どもに時間は取られなくなるよ。部活をやって帰ったら19時前とかだし、塾にも勝手に行くし。行事で休むのなんて年1回、体育祭くらいよ』
今の職場はお子さんの学校行事や用事などで休みを取ろうと思っても、上司から却下されてしまうと語っている投稿者さん。行事やイベントなども多い小学生のうちは、平日に休めなくて大変だったと推測されます。ただ今からまた転職活動をしても、正社員として採用されるかどうかわからない年齢的な不安も拭えない様子。この投稿者さんの悩みに、ママたちからは「上司や制度が変わるかもしれないから、悩んでいるうちはとりあえず働き続けてもいいのでは？」という意見がありました。また学校にもよりますが、中学生になると親が学校に関わる機会が減る可能性を指摘するママも。今後は仕事で休みを取ったり、夜に家にいる時間を確保したりすることが減っていく可能性も。中学校に進学すれば生活リズムもつかめてくるので、ひとまずは今の職場で働ける選択肢を残したほうがいいかもしれません。
なぜ正社員にこだわるの？
『2年前に正社員に転職できるくらいの技量があれば、パートでなくても派遣や契約社員で、家庭の融通を利かせた働き方もできそう。働き方は正社員とパートの2択だけではないでしょ』
『あなた自身も何が一番大事かわかっていないんじゃない？ 自分の人生も大事にしたほうがいいと思うよ。キャリアも収入も大事だもん』
おそらく旦那さんは、自分が単身赴任になることで投稿者さんの負担が増えることを心配しているのでしょう。この点については夫婦ともに正社員であれば、家事代行を頼むなど外注という選択肢もありますね。
それでも投稿者さんは「正社員でいられなくなること」に強い危機感を抱いているように見受けられます。たしかに正社員だと福利厚生や給与面での安定などのメリットは大きいかもしれません。しかし長年同じ職種で働いてきたのであれば、非正規雇用や業務委託などの働き方でも、今と変わらない給与を確保できる可能性もあるのではないでしょうか。投稿者さんの不安が給与の問題なのか、休みが取りやすいなどの働き方の問題なのか、今一度自分でも整理するといいかもしれません。
50代でも正社員で転職はできる！？まずは動いてみて
『私、20年間働いた外資系企業を辞めて、去年スタートアップ企業に転職したよ。48歳、正社員で給料もUP。働き方もあんまり変わっていないけど、裁量が増えたから家庭とのバランスは取りやすい。 50代のシニアでも転職できるし、エージェントに頼ってみたら？』
『辞めないと転職活動ができないわけではないから、まずは行動してみては？ 何度もチャレンジしても転職先が見つからないときにはじめて退職するかを考える』
正社員としてこのまま今の職場で働き続けるか、正社員を諦めてパートとして別の職場に転職するか。投稿者さんはこの2択しかないと思い悩んでいる様子です。しかし働き方は業務委託や派遣社員など、さまざまな働き方がありますし、自分が求めているものや条件が合致するなら正社員にこだわる必要はないかもしれません。年齢的なことを気にしているのであれば、転職活動は早く始めたほうがいいでしょうから、今の仕事を続けながら転職エージェントに相談するなど、行動を起こすことが大切ではないでしょうか。
実際に50歳前後で転職に成功したママのコメントもありました。ひとりで悩む前に行動することで見えてくる世界や、得られる結果もあるでしょう。今の職場でも上司や人事に働き方の相談をするのも選択肢の一つです。まずは今できることや調べられることに着手し、動き始めることで納得できる結果につながるのではないでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩