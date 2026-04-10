佐伯の体操着を衝動的に盗んでしまった春日。しかしその光景を仲村に見られてしまい…
ドラマ「惡の華」（毎週木曜深夜24時00分）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
鈴木福・あの主演！感情剥き出しの壮絶な青春物語。春日高男（鈴木福）は、佐伯（井頭愛海）の体操着を衝動的に盗んでしまう。その光景を仲村佐和(あの）に見られていて…
【動画】佐伯の体操着を衝動的に盗んでしまった春日。しかしその光景を仲村に見られてしまい…
春日高男（鈴木福）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。
唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）。
ある放課後、忘れ物を取りに教室に戻ると佐伯の体操着が落ちていた。思わず手に取り、匂いを嗅いでしまうが、突然物音がして衝動的に盗んでしまい逃げるように立ち去る。
翌日罪の意識に苛まれていると、一部始終を見ていた仲村佐和（あの）に声をかけられる…。
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
春日高男役、鈴木福
仲村佐和役、あの
佐伯奈々子役、井頭愛海
木下亜衣役、須藤千尋
山田正和役、高村佳偉人
小島建役、坂口碧
下山修平役、矢作マサル
春日哲男役、長谷川朝晴
春日静恵役、中越典子
原作脚本
【原作】押見修造「惡の華」(講談社「別冊少年マガジン」所載)
【脚本】目黒啓太
監督・演出
【監督】ヤングポール
音楽
【主題歌】ano「愛晩餐」（トイズファクトリー）
【エンディングテーマ】majiko「クライクライ」（UNIERA/Bandai Namco Music Live Inc.）
鈴木福・あの主演！感情剥き出しの壮絶な青春物語。春日高男（鈴木福）は、佐伯（井頭愛海）の体操着を衝動的に盗んでしまう。その光景を仲村佐和(あの）に見られていて…
【動画】佐伯の体操着を衝動的に盗んでしまった春日。しかしその光景を仲村に見られてしまい…
第1話
春日高男（鈴木福）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。
唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）。
ある放課後、忘れ物を取りに教室に戻ると佐伯の体操着が落ちていた。思わず手に取り、匂いを嗅いでしまうが、突然物音がして衝動的に盗んでしまい逃げるように立ち去る。
翌日罪の意識に苛まれていると、一部始終を見ていた仲村佐和（あの）に声をかけられる…。
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
春日高男役、鈴木福
仲村佐和役、あの
佐伯奈々子役、井頭愛海
木下亜衣役、須藤千尋
山田正和役、高村佳偉人
小島建役、坂口碧
下山修平役、矢作マサル
春日哲男役、長谷川朝晴
春日静恵役、中越典子
原作脚本
【原作】押見修造「惡の華」(講談社「別冊少年マガジン」所載)
【脚本】目黒啓太
監督・演出
【監督】ヤングポール
音楽
【主題歌】ano「愛晩餐」（トイズファクトリー）
【エンディングテーマ】majiko「クライクライ」（UNIERA/Bandai Namco Music Live Inc.）