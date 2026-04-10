ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【特集】地域密着型スーパー「エレナ」自慢の素材を活か… 【特集】地域密着型スーパー「エレナ」自慢の素材を活かした商品戦略で消費者ニーズに応える《長崎》 【特集】地域密着型スーパー「エレナ」自慢の素材を活かした商品戦略で消費者ニーズに応える《長崎》 2026年4月10日 21時1分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 特集は、創業60年以上県内を中心に42店舗を運営するスーパーマーケットです。 地域に根差した商品開発の取り組みを取材しました。 ※詳しくは動画をご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【ゆめタウン諫早】計画変更「開業時期を再来年の春」建設資材高騰で１年半ほどずれ込む《長崎》 【ニュースサイトランキング】この1週間注目された話題は？「4月3日(金)～4月9日(木)」《長崎》 “中1ギャップ”の解消も期待「小中一貫の9年制 義務教育学校」県内3校目が長与町に開校《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 大学, 生花, 京王線, 住宅, 葬祭, 寺田屋, 置床工事, 神事, 射出成形機, 上田