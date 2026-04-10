女優・川栄李奈（３１）と俳優・廣瀬智紀（３９）が１０日、離婚を発表した。双方のＳＮＳでコメントが発表された。２人は２０１８年の舞台「カレフォン」での共演をきっかけに交際に発展し、１９年５月に結婚。同年１１月に第１子（６）、２３年６月には第２子（２）の誕生を発表している。

【川栄のインスタグラムのストーリーズでの全文】

関係者の皆様 応援してくださる皆様

私事で恐縮ではございますが この度私たちは夫婦という形を終え それぞれの人生を歩むことになりました。

今後も俳優として、母として更に精進してまいります

温かく見守っていただけますと幸いです

何卒ご理解の程、よろしくお願い致します。

【廣瀬のインスタグラムのストーリーズでの全文】

いつも温かい応援をいただき、ありがとうございます。

この度、私たちは夫婦としてそれぞれの人生を歩んでいくことになりました。

これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子供たちを授けてくれたことに、心より感謝しています。彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何一つ変わっておりません。

今後は新たな関係性を築きながら、親として共に子供たちを育ててまいります。

これからも俳優として真摯に仕事に向き合ってまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです。

私事のご報告となりますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。