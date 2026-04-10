「巨人３−２ヤクルト」（１０日、東京ドーム）

巨人が雨天中止を挟んで連勝。接戦を勝ちきって貯金２とした。

先発のドラフト１位・竹丸はピンチを背負いながらも粘りの投球を見せて踏ん張った。２点リードの四回に１点を返され、なおも２死一、二塁のピンチを背負ったが、赤羽への５球目にバランスを崩しながら投球。何とか捕球した岸田が三盗を狙ったオスナを刺し、珍プレーで難所を乗り越えた。

それでも六回２死一、三塁とピンチを背負ったところで降板。船迫が好救援を見せ、竹丸は５回２／３を８安打１失点で２勝目。「いっぱい打たれましたが、バックの好守や運に助けられて粘り強く、最低限試合を作ることはできました。イニング途中に降板したことは、しっかり反省して、次回登板では任されたイニングを投げきれるようにしたい」と振り返った。

一方の打線は今季初めて５番に入ったキャベッジが大暴れ。二回１死から中前打で出塁すると、増田陸の二塁打で一塁から全力疾走。ヘッドスライディングで一気にホームへ生還し、先制のホームを踏んだ。

三回には泉口の適時二塁打で１点を追加。１−２の七回には先頭でキャベッジが右翼席上段に運ぶ３号ソロで再び点差を広げた。

２点リードの八回は大勢が１点を失うも、なおも続いた２死三塁のピンチをしのぎ、九回はマルティネスが締めくくった。