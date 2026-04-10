.ENDRECHERI.（堂本剛）約1年半ぶりパッケージアルバム「new chapter purple」リリース決定 特典内容も解禁
【モデルプレス＝2026/04/10】.ENDRECHERI.／堂本剛が、8月12日に約1年半ぶりのパッケージCDアルバム「new chapter purple」（読み：ニューチャプターパープル）をリリースすることが決定した。
【写真】二宮和也、堂本剛にキス寸前
初回盤A、初回盤B、通常盤、ファンクラブ限定盤の全4形態で届ける本作は10日21時より予約受付を開始。期間中に初回盤A、初回盤B、通常盤を予約すると“クリアスタンド”がもらえる早期予約特典も用意されている。さらに、4月12日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催されるHAPPY BIRTHDAY LIVE「47」にてアルバムを予約した人には、会場限定特典として“プリントメッセージ入りグリーティングカード”がプレゼントされる。
そして4月22日には、本アルバムに収録される「Heart of Rainbow」の先行配信も決定。「Heart of Rainbow」は、新章の幕開けを予感させるミドルファンクチューン。たゆたうようで芯のある歌声に、80sを思わせるギターアルペジオや自在に駆け巡るシンセメロディが重なり、さらに斬新なリズムトラックが楽曲を彩る。懐かしさを感じさせながらも、ヒップホップ以降の音楽的系譜を取り込んだ、エモーショナルなサウンドに仕上がっている。
それぞれの道、すべての選択を正解と信じて進めばいい―。そんなメッセージを込めた本作は、新たな境地に立った.ENDRECHERI. が、出会いと別れが交差する季節に贈る“愛”をテーマにしたエールソング。10日から、特典付きPre-add／Pre-save（配信予約）の受付もスタート！Apple MusicまたはSpotifyにて配信予約をした人には“「Heart of Rainbow」スペシャル待受画像”がプレゼントされる。
また、堂本剛の誕生日である10日に行われたインスタライブでは、先行配信曲「Heart of Rainbow」に込められた大切な想いを堂本剛自身が語る場面も見られ、配信、そしてアルバムの発売がますます楽しみとなる一夜となった。アルバム情報は公式SNS・HPで続々と更新されていく。（modelpress編集部）
.ENDRECHERI. Album「new chapter purple」
・初回生産限定盤A（CD+BD、スペシャルパッケージ仕様）
・初回生産限定盤B（CD+フォトブック、スペシャルパッケージ仕様）
・通常盤[初回仕様] （CD）
・FC盤[完全生産限定盤] （CD+豪華フォトブック、豪華パッケージ仕様）
○初回A・初回B・通常盤 早期予約特典
特典内容：クリアスタンド
対象期間：2026年4月10日（金）21：00〜6月12日（金）23：59
○購入者特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天：オリジナルフォンタブ
・SonyMusicShop：オリジナルダイカットステッカー
・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルクリアトレカ
・セブンネット：オリジナル缶バッジ
・拠点店：B2告知ポスター
○4月12日 HAPPY BIRTHDAY LIVE「47」@LINE CUBE SHIBUYA 会場限定特典
特典内容：プリントメッセージ入りグリーティングカード
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◆堂本剛（.ENDRECHERI.）、1年半ぶりアルバムリリース
初回盤A、初回盤B、通常盤、ファンクラブ限定盤の全4形態で届ける本作は10日21時より予約受付を開始。期間中に初回盤A、初回盤B、通常盤を予約すると“クリアスタンド”がもらえる早期予約特典も用意されている。さらに、4月12日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催されるHAPPY BIRTHDAY LIVE「47」にてアルバムを予約した人には、会場限定特典として“プリントメッセージ入りグリーティングカード”がプレゼントされる。
それぞれの道、すべての選択を正解と信じて進めばいい―。そんなメッセージを込めた本作は、新たな境地に立った.ENDRECHERI. が、出会いと別れが交差する季節に贈る“愛”をテーマにしたエールソング。10日から、特典付きPre-add／Pre-save（配信予約）の受付もスタート！Apple MusicまたはSpotifyにて配信予約をした人には“「Heart of Rainbow」スペシャル待受画像”がプレゼントされる。
また、堂本剛の誕生日である10日に行われたインスタライブでは、先行配信曲「Heart of Rainbow」に込められた大切な想いを堂本剛自身が語る場面も見られ、配信、そしてアルバムの発売がますます楽しみとなる一夜となった。アルバム情報は公式SNS・HPで続々と更新されていく。（modelpress編集部）
◆アルバム「new chapter purple」
.ENDRECHERI. Album「new chapter purple」
・初回生産限定盤A（CD+BD、スペシャルパッケージ仕様）
・初回生産限定盤B（CD+フォトブック、スペシャルパッケージ仕様）
・通常盤[初回仕様] （CD）
・FC盤[完全生産限定盤] （CD+豪華フォトブック、豪華パッケージ仕様）
○初回A・初回B・通常盤 早期予約特典
特典内容：クリアスタンド
対象期間：2026年4月10日（金）21：00〜6月12日（金）23：59
○購入者特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天：オリジナルフォンタブ
・SonyMusicShop：オリジナルダイカットステッカー
・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルクリアトレカ
・セブンネット：オリジナル缶バッジ
・拠点店：B2告知ポスター
○4月12日 HAPPY BIRTHDAY LIVE「47」@LINE CUBE SHIBUYA 会場限定特典
特典内容：プリントメッセージ入りグリーティングカード
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