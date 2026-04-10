放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。4月5日（日）の放送は、声優で俳優の津田健次郎さんをゲストに迎えて、お届けしました。

（左から）パーソナリティの小山薫堂、津田健次郎さん、宇賀なつみ

今回は、声優・俳優として幅広く活躍する津田健次郎さんが、スタジオに登場しました。大阪府出身の津田さんは、1995年にアニメ「H2」で声優デビュー。以来、声優、俳優、ナレーターとして幅広くご活躍。代表作は「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」「テニスの王子様」「ゴールデンカムイ」「呪術廻戦」などで、2021年には声優アワード主演男優賞を受賞しています。現在はラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」のパーソナリティとしても活躍中です。もともと津田さんが目指していたのは、声優ではなく映画監督でした。「映画を撮りたかったけれど、何を撮りたいのかっていうのが漠然としちゃった」と振り返るように、大学時代は模索の日々を過ごします。そんななか、「勉強になるかもしれない」と受けた舞台の養成所に合格。そこで演劇の面白さに目覚め、「一度この道にシフトしよう」と俳優の道へ進むことを決めたといいます。しかし劇団には入れず、苦しい時期を経験。その後、偶然受けたアニメのオーディションに合格したことが、声優としてのキャリアの始まりでした。「アフレコ経験ゼロで現場に入りました」というエピソードからも、その転機の大きさがうかがえます。俳優と声優、両方の分野で活躍する津田さんですが、本人のなかでは「基本的にあまり線引きがない」と語ります。一方で、準備の仕方には大きな違いがあるといいます。「一番違うのは（映像の）口に合わせるところです。アニメーションの場合は絵が“呼吸”を作っているんですよね。そこに感情の流れなどを合わせていきます」と津田さんは表現します。声優として大切にしていることについては、津田さんは「フィクションという“ないもの”を“あるもの”として表現する」という矛盾を乗り越えることだと語ります。「セリフなんだけど生きている言葉にする」というテーマは、長年第一線で活躍してきた津田さんならではの哲学といえます。

津田健次郎さん

漫画や原作作品との関わりについても印象的なエピソードが語られました。作品「チ。」に登場するキャラクター・ノヴァク役をやりたいと思っていたところ、偶然出演した企画でその役を演じる機会を得ます。その後、作品がアニメ化され、同じ役を正式に担当することに。「こんなことってあるんだな」と語るその出来事は、思いが現実につながった象徴的なエピソードです。これから声優を目指す人へのアドバイスとしては、「二次元を立体化するのが仕事だからこそ、二次元から離れた体験が重要」と話します。友人と遊ぶことや恋愛、旅、さまざまな芸術に触れることなど、「一瞬一瞬でどれだけ心を動かして生きられるか」が表現の厚みにつながるといいます。また、JR高輪ゲートウェイ駅に隣接する文化複合施設「MoN Takanawa : The Museum of Narratives」でおこなわれた企画「FUTURE GATE TRAIN」では、江戸時代の浮世絵師・歌川広重をモチーフに、東京の街を案内するナレーションを担当。「僕の知らない情報がたくさんあって面白かったです。ナレーション的な要素とキャラクター的な要素が混ざった、なかなかない機会でした」と振り返り、笑顔を見せました。番組のテーマにちなみ、「手紙を書きたくなる場所」について質問すると、「カフェ」と回答する津田さん。時間を作る場所として、忙しい合間にも立ち寄り、気持ちを整える時間にしているそうです。「10分でも空けば入ってしまう」というエピソードからは、日常のなかで大切にしている時間の使い方が垣間見えます。そして今回、津田さんが手紙を書いた相手は「自分自身」でした。自身に向けた言葉には、これまでの歩みとこれからへの思いが込められているようでした。



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