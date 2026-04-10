■これまでのあらすじ

孫が保育園に通うようになり、寂しい義母は勝手に保育園に迎えに行くが、園から保護者の許可がないとダメだと断られ「家族なのにねぇ」と残念がる。さらには嫁の生理痛のことを保護者達の前でベラベラとしゃべり出し、「私のフォローが必要なの」と得意顔になるのだった。



【妻side STORY】義母に悪意がないのはわかります。でも、私は善意の押し付けに疲れてしまいました。

生理の痛みは人によって違う。同じ女性でも理解されないことがある。だからこそ、そんなに親しくもない人たちにまで知られたくないことなのに…。夫に義母のことを言っても、親身になって聞いてくれることなんてありません。あろうことか「うまくやってよ〜」!?私が困っていても、この人は何もしてくれないんだ…。後日、私のいない日に夫は勝手に義母を家に呼んでいました。おおかた、娘の世話をするのが面倒だったのでしょう。そして義母は…あり得ない暴走をするのです！

※この漫画は実話を元に編集しています

コミカライズ:エイデザイン 高木(ウーマンエキサイト編集部)