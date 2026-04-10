ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ鉱工業生産指数（2月）
予想 0.9% 前回 -1.1%（前月比)
予想 -0.9% 前回 -1.1%（前年比)
21:30
カナダ雇用統計（3月）
予想 1.25万人 前回 -8.39万人（雇用者数・前月比)
予想 6.8% 前回 6.7%（失業率)
米消費者物価指数（CPI）（3月）
予想 1.0% 前回 0.3%（前月比)
予想 3.4% 前回 2.4%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.7% 前回 2.5%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
23:00
米耐久財受注（確報値）（2月）
予想 0.0% 前回 0.0%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.4%（輸送除くコア・前月比)
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（4月）
予想 52.0 前回 53.3
米製造業新規受注（2月）
予想 -0.2% 前回 0.1%（前月比)
時刻未定
ドイツ経常収支（2月）
予想 N/A 前回 171.0億ユーロ
※予定は変更されることがあります。
メキシコ鉱工業生産指数（2月）
予想 0.9% 前回 -1.1%（前月比)
予想 -0.9% 前回 -1.1%（前年比)
21:30
カナダ雇用統計（3月）
予想 1.25万人 前回 -8.39万人（雇用者数・前月比)
予想 6.8% 前回 6.7%（失業率)
米消費者物価指数（CPI）（3月）
予想 1.0% 前回 0.3%（前月比)
予想 3.4% 前回 2.4%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.7% 前回 2.5%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
23:00
米耐久財受注（確報値）（2月）
予想 0.0% 前回 0.0%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.4%（輸送除くコア・前月比)
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（4月）
予想 52.0 前回 53.3
米製造業新規受注（2月）
予想 -0.2% 前回 0.1%（前月比)
時刻未定
ドイツ経常収支（2月）
予想 N/A 前回 171.0億ユーロ
※予定は変更されることがあります。