21:00
メキシコ鉱工業生産指数（2月）
予想　0.9%　前回　-1.1%（前月比)
予想　-0.9%　前回　-1.1%（前年比)

21:30　
カナダ雇用統計（3月）
予想　1.25万人　前回　-8.39万人（雇用者数・前月比)
予想　6.8%　前回　6.7%（失業率)

米消費者物価指数（CPI）（3月）
予想　1.0%　前回　0.3%（前月比)
予想　3.4%　前回　2.4%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　2.7%　前回　2.5%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

23:00
米耐久財受注（確報値）（2月）
予想　0.0%　前回　0.0%（前月比)
予想　0.4%　前回　0.4%（輸送除くコア・前月比)

米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（4月）
予想　52.0　前回　53.3

米製造業新規受注（2月）
予想　-0.2%　前回　0.1%（前月比)

時刻未定
ドイツ経常収支（2月）
予想　N/A　前回　171.0億ユーロ

※予定は変更されることがあります。