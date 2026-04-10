◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）

終わってみれば１点差の逃げ切り。めったにお目にかかれない珍プレーが、結果的には大きなワンプレーになった。

１点リードの４回２死一、二塁、赤羽への５球目、巨人の先発・竹丸が投球動作の途中に体勢を崩してマウンドで転倒。だが、途中で投げるのをやめるとボークになるため、倒れながら懸命に投球。ふわっとした山なりの球が外角にワンバウンドで大きく外れ、球場は騒然となった。

これを見た二塁走者のオスナが三塁にスタートを切ったが、捕手の岸田が素早く処理し、三塁に送球してタッチアウト。再び場内はどよめいた。記録は「盗塁死」でチェンジ。思わぬ形でピンチを脱した。

竹丸はこのアウトにも助けられ、６回途中８安打１失点で２勝目。「バックの好守や運に助けられて粘り強く、最低限試合を作ることはできました」と話した。阿部監督は試合後、「ね、なんかトリックプレーみたいになって」とコメント。結果的に走者をおびき出してアウトに仕留めた珍しいプレーを驚きながら振り返っていた。