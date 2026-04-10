ものまねタレントの長州小力（54）が10日、Youtubeの「西口プロレス公式チャンネル」で謝罪した。長州小力はこの日、東京都中野区の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、警視庁が調べていることが捜査関係者への取材で判明していた。

「【お詫び】長州小力 ご報告とお詫び」と題した動画がアップされ、長州小力は白いTシャツに黒のジャケット姿で登場。「長州小力です」と神妙な面持ちで語り出し、「このたびは多大なる多大なるご迷惑をおかけし、そして世間を騒がし、応援してくれるファンの皆さま、視聴者の皆さまにご迷惑をかけたことを心より深く反省し、申し訳なく思います。すみませんでした」と頭を下げて謝罪した。

「免許の有効期限が3月5日で切れていることに気づかず、車を運転してしまい、警察の方や行政の方に本当にご迷惑をかけてしまい、本当に申し訳ありません」と再び頭を下げた。

「経緯につきまして、信号無視に関することですけども、昨日車を運転して赤信号で止まっている時に室内で椅子の間に物を落としてしまい、前を見ていないでいた時に青信号になったなと思い込んで左折をしたところ、交差点にいた警察官に信号無視を指摘され、路肩に車を止めました」と説明。

「その時、免許の提示を言われたので、免許を提示したところ、有効期限が約1カ月切れた状態ですということを告げられて、そこで免許更新を忘れていたことに気づきました」と続け、「とはいえ、信号無視、そして無免許運転に関して、してしまったことに本当反省しかありません」と反省。「本当にいつも応援してくださってる人たち、申し訳ありません」と謝罪が口をついた。

「現在は法律上の決定を粛々と反省しつつ、待っている状態であります」と現状にも言及。「本当にやったことは…」と言葉に詰まりつつ、「やってしまったことに関しては後悔しかありません」と続けた。

「本当にこのたびは世間を騒がし、ファンの皆さま、視聴者の皆さま、スポンサーの皆さま、芸能事務所の関係者、いろんなところに迷惑をかけたので、本当に心より申し訳ありませんでした」と締めくくり、約10秒間頭を下げた。