秋田市出身の佐々木希さんが新たなCMに出演しています。



CMはテレビなどで放映されているほか、今後はJR秋田駅のマルチサイネージでの放映も予定されています。



佐々木希さんが出演しているのは、愛知県の会社ZAZAが運営する、産業用製品検索サービス「Metoree（メトリー）」の新CMです。



ファッションショーをモチーフにした15秒の新CMでは、「産業用製品探すならメトリー」というメッセージを、佐々木さんの華やかな存在感とテンポのいい音楽で届けています。





メトリーのブランドカラーである青色の衣装に身を包んだ佐々木さんが、ランウェイを歩くように次々とポーズを決めながら「産業系！」とチャーミングにアピール。工業機械やセンサーなどが並ぶ画面を背景に、佐々木さんがスタイリッシュに歩くという「BtoB×ファッションショー」の異色の組み合わせが最大の見どころです。

監督の月田茂さんは、「ずっとチャーミングな佐々木希さんの魅力を活かして、メトリーさんの企業認知を広め、サービスを理屈じゃなく感覚で伝えることを目指しました。彼女らしいファッションショーというモチーフでグラフィカルに伝えるという狙いを達成できたと思います」とコメントしています。



佐々木希さん出演の新CMは、10日からテレビや動画配信サイトなどで放映されているほか、今後はJR秋田駅のマルチサイネージでの放映も予定されています。