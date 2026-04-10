秋田市出身・佐々木希さんが新CMに出演！モチーフはファッションショー JR秋田駅のサイネージでも
秋田市出身の佐々木希さんが新たなCMに出演しています。
CMはテレビなどで放映されているほか、今後はJR秋田駅のマルチサイネージでの放映も予定されています。
佐々木希さんが出演しているのは、愛知県の会社ZAZAが運営する、産業用製品検索サービス「Metoree（メトリー）」の新CMです。
ファッションショーをモチーフにした15秒の新CMでは、「産業用製品探すならメトリー」というメッセージを、佐々木さんの華やかな存在感とテンポのいい音楽で届けています。
工業機械やセンサーなどが並ぶ画面を背景に、佐々木さんがスタイリッシュに歩くという「BtoB×ファッションショー」の異色の組み合わせが最大の見どころです。
監督の月田茂さんは、「ずっとチャーミングな佐々木希さんの魅力を活かして、メトリーさんの企業認知を広め、サービスを理屈じゃなく感覚で伝えることを目指しました。彼女らしいファッションショーというモチーフでグラフィカルに伝えるという狙いを達成できたと思います」とコメントしています。
佐々木希さん出演の新CMは、10日からテレビや動画配信サイトなどで放映されているほか、今後はJR秋田駅のマルチサイネージでの放映も予定されています。