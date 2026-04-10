【台風情報】今後は ″非常に強い″ 台風に発達か 台風4号（シンラコウ）は現在ゆっくりと進む このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速は？ 今後の全国の天気を画像で 気象庁
台風4号(シンラコウ)
2026年4月10日18時45分発表 気象庁
10日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 トラック諸島近海
中心位置 北緯8度05分 (8.1度)
東経150度35分 (150.6度)
進行方向、速さ 北西 ゆっくり
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
15m/s以上の強風域 北東側 500 km (270 NM)
南西側 390 km (210 NM)
11日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 トラック諸島近海
予報円の中心 北緯9度00分 (9.0度)
東経150度20分 (150.3度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 200 km (110 NM)
12日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯10度10分 (10.2度)
東経148度20分 (148.3度)
進行方向、速さ 北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 全域 320 km (175 NM)
13日15時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯11度55分 (11.9度)
東経145度20分 (145.3度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 920 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
暴風警戒域 全域 440 km (240 NM)
14日15時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯13度40分 (13.7度)
東経142度40分 (142.7度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 920 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 500 km (270 NM)
15日15時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯15度20分 (15.3度)
東経141度10分 (141.2度)
進行方向、速さ 北西 ゆっくり
中心気圧 920 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 560 km (300 NM)
■全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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