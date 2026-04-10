畑芽育「中本」のメニュー開発に挑む！畑オリジナルの「味噌卵麺」“バタ卵麺”とは？
4月10日（金）放送の『沸騰ワード10』では、畑芽育に密着。畑が長年取り憑かれているのが「蒙古タンメン中本」の「味噌卵麺」。看板メニュー「北極」が激辛ラーメン界を牽引し続けるなか、畑が愛してやまないのが通ごのみのメニュー「味噌卵麺」だ。
辛うま麻婆豆腐がのった「蒙古タンメン」や、激辛レジェンド「北極」ほどの知名度はないものの、辛さレベルは「北極」に次ぐ8辛。全ての基本となる特製味噌スープに激辛の「北極」スープをブレンドし、シャキシャキのもやしがのり、トレードマークはゆで卵。辛さと味噌の優しさが絶妙で、畑は中学2年の頃から10年以上食べ続けているという。
まずは市川店と東池袋店へ
まず実際に店舗で展開されている限定メニューをいただく。千葉県の市川店で2年ぶりに復活するという幻の「味噌卵麺」メニューは、1日20食限定のため開店直後に売り切れることもあるという。
本命の前の景気付けには「市川元気玉」（140円）を。これは揚げニンニクを「北極」のスープに漬けた市川店限定メニュー。
他にも、ゆず胡椒ととろろのピリ辛だれが癖になる「5口焼餃子」（430円、市川店限定）、「僕の角煮」（190円、市川店限定）、「私の豚タン」（170円、市川店限定）など、市川店はオリジナルメニューの宝庫なのだ。
そしていよいよ運ばれてきたのが、市川店限定の「味噌卵麺」である「しそらんめん」。
「味噌卵麺」の刺激を、タルタルソースのまろやかさとシソの爽やかさが優しく包み込む斬新なラーメン。
畑は、「味噌卵麺の良さは残しつつ、シソの香りが鼻に抜けますし、タルタルでまろやかになってて、卵麺の常識が覆される」と大絶賛。最後の一口は「元気玉」をのせて締め、「ごちそうさまでした」と笑顔を見せた。
次に向かったのは東京都の東池袋店。ここで味わえるのが、味噌を焦がして生み出す「焦がし味噌卵麺」。
焦がした味噌の香ばしさが辛さと絶妙にマッチする1杯で、畑はさらにバターをトッピング。ニンニクと香味野菜をラードで揚げた濃厚油・マー油が重なり、「味わい深い。焦がしてるのにコクがさらに増す感じ」とうなる畑。
畑オリジナル「バタ卵麺」に挑戦
そんな畑には、ある夢が芽生えていた。それはオリジナルの「味噌卵麺」を作りたいというもの。
向かったのは東京都・上板橋本店。白根誠社長の次男・白根隆也さんの力を借り、自身のアイデアによるオリジナルメニュー作りに挑戦することに！
まずは茹でたジャガイモに大量のバターを投入。炒めたニンニクとオリーブオイルを使ったソース・アーリオオーリオに唐辛子を加えて混ぜ、特製ニンニクマッシュポテトを作る。
具材はバター炒めにし、味噌の量と辛さは基本の「味噌卵麺」と同様、そして激辛「北極」スープを合わせる。そこにネギ、特製ニンニクマッシュポテトをのせ、その上には厚切りバターを。
ゆで卵をのせ、仕上げにバターを炙れば、畑が夢見ていたオリジナル「味噌卵麺」の「バタ卵麺」の完成！
そのお味は…!?「こってりしすぎなんじゃないか、脂っぽくなるんじゃないか、って思うじゃないですか。全くそんなことないです」「ガツンと辛味がくるんですけど、その中に柔らかさが残る。完璧です」と満たされた様子の畑。
新商品採用率はわずか20％という厳しさの中、この商品は、実際に店で提供することはできるのか…!?
結果は…まさかの不合格。本部長は「率直にとても美味しかったです」と評価しつつ「お値段が心配だな」という評価。社長は「美味しいですよ」という一方、「バターだからコクは出るけど脂が強い」と指摘。
それでも社長は「でもね可能性は全然ある！」と前向きな言葉を送る。なんと後日、畑のアイデアをもとに「中本」の精鋭が改良し、新「バタ卵麺」が誕生！
マッシュポテトはアーリオオーリオを抜き、バターを減らすことでマイルドさとクリーミーさを調整。畑のアイデアを改良し完成した「じゃがバタ卵麺」として、来週4月13日（月）から24日（金）まで平日20食限定で上板橋本店にて限定販売される。