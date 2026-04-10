4月10日（金）放送の『沸騰ワード10』では、畑芽育に密着。畑が長年取り憑かれているのが「蒙古タンメン中本」の「味噌卵麺」。看板メニュー「北極」が激辛ラーメン界を牽引し続けるなか、畑が愛してやまないのが通ごのみのメニュー「味噌卵麺」だ。







辛うま麻婆豆腐がのった「蒙古タンメン」や、激辛レジェンド「北極」ほどの知名度はないものの、辛さレベルは「北極」に次ぐ8辛。全ての基本となる特製味噌スープに激辛の「北極」スープをブレンドし、シャキシャキのもやしがのり、トレードマークはゆで卵。辛さと味噌の優しさが絶妙で、畑は中学2年の頃から10年以上食べ続けているという。





「蒙古タンメン中本」では創業以来開発されてきた限定メニューが300を超え、「味噌卵麺」にも20を超える進化版が存在。腕に自信がある店員がオリジナルを考案し、限定販売しているそう。まずは市川店と東池袋店へまず実際に店舗で展開されている限定メニューをいただく。千葉県の市川店で2年ぶりに復活するという幻の「味噌卵麺」メニューは、1日20食限定のため開店直後に売り切れることもあるという。本命の前の景気付けには「市川元気玉」（140円）を。これは揚げニンニクを「北極」のスープに漬けた市川店限定メニュー。他にも、ゆず胡椒ととろろのピリ辛だれが癖になる「5口焼餃子」（430円、市川店限定）、「僕の角煮」（190円、市川店限定）、「私の豚タン」（170円、市川店限定）など、市川店はオリジナルメニューの宝庫なのだ。そしていよいよ運ばれてきたのが、市川店限定の「味噌卵麺」である「しそらんめん」。「味噌卵麺」の刺激を、タルタルソースのまろやかさとシソの爽やかさが優しく包み込む斬新なラーメン。畑は、「味噌卵麺の良さは残しつつ、シソの香りが鼻に抜けますし、タルタルでまろやかになってて、卵麺の常識が覆される」と大絶賛。最後の一口は「元気玉」をのせて締め、「ごちそうさまでした」と笑顔を見せた。次に向かったのは東京都の東池袋店。ここで味わえるのが、味噌を焦がして生み出す「焦がし味噌卵麺」。焦がした味噌の香ばしさが辛さと絶妙にマッチする1杯で、畑はさらにバターをトッピング。ニンニクと香味野菜をラードで揚げた濃厚油・マー油が重なり、「味わい深い。焦がしてるのにコクがさらに増す感じ」とうなる畑。畑オリジナル「バタ卵麺」に挑戦そんな畑には、ある夢が芽生えていた。それはオリジナルの「味噌卵麺」を作りたいというもの。向かったのは東京都・上板橋本店。白根誠社長の次男・白根隆也さんの力を借り、自身のアイデアによるオリジナルメニュー作りに挑戦することに！まずは茹でたジャガイモに大量のバターを投入。炒めたニンニクとオリーブオイルを使ったソース・アーリオオーリオに唐辛子を加えて混ぜ、特製ニンニクマッシュポテトを作る。具材はバター炒めにし、味噌の量と辛さは基本の「味噌卵麺」と同様、そして激辛「北極」スープを合わせる。そこにネギ、特製ニンニクマッシュポテトをのせ、その上には厚切りバターを。ゆで卵をのせ、仕上げにバターを炙れば、畑が夢見ていたオリジナル「味噌卵麺」の「バタ卵麺」の完成！そのお味は…!?「こってりしすぎなんじゃないか、脂っぽくなるんじゃないか、って思うじゃないですか。全くそんなことないです」「ガツンと辛味がくるんですけど、その中に柔らかさが残る。完璧です」と満たされた様子の畑。新商品採用率はわずか20％という厳しさの中、この商品は、実際に店で提供することはできるのか…!?結果は…まさかの不合格。本部長は「率直にとても美味しかったです」と評価しつつ「お値段が心配だな」という評価。社長は「美味しいですよ」という一方、「バターだからコクは出るけど脂が強い」と指摘。それでも社長は「でもね可能性は全然ある！」と前向きな言葉を送る。なんと後日、畑のアイデアをもとに「中本」の精鋭が改良し、新「バタ卵麺」が誕生！マッシュポテトはアーリオオーリオを抜き、バターを減らすことでマイルドさとクリーミーさを調整。畑のアイデアを改良し完成した「じゃがバタ卵麺」として、来週4月13日（月）から24日（金）まで平日20食限定で上板橋本店にて限定販売される。