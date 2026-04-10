スピードワゴン、2年半ぶりの漫才へ 東京＆名古屋で漫才＆トーク公演開催決定
お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬（52）が10日、自身のXを更新。井戸田潤とのコンビ・スピードワゴンとして2年半ぶりとなる漫才とトークの公演を開催することを発表した。
【写真】“強風”を浴びるスピードワゴン・小沢一敬
小沢は「スピードワゴンライブ2026「井戸田と小沢」開催決定！」「スピードワゴンが約2年半ぶりとなる漫才とトークの公演を開催いたします。新たな出発となる本公演に是非ご注目ください」と告知し、「東京公演 5/6(水・祝)17:00開演 名古屋公演 5/8(金)19:00開演」と日程を告知した。
この投稿に「ぜっっったいに行きます！名古屋開催ありがとうございます」「いつか大阪にも、、！」「何より来年のTHE SECONDはエントリーですね。グランプリファイナル(決勝)に返り咲いて欲しい」などのコメントが寄せられている。
【写真】“強風”を浴びるスピードワゴン・小沢一敬
小沢は「スピードワゴンライブ2026「井戸田と小沢」開催決定！」「スピードワゴンが約2年半ぶりとなる漫才とトークの公演を開催いたします。新たな出発となる本公演に是非ご注目ください」と告知し、「東京公演 5/6(水・祝)17:00開演 名古屋公演 5/8(金)19:00開演」と日程を告知した。
この投稿に「ぜっっったいに行きます！名古屋開催ありがとうございます」「いつか大阪にも、、！」「何より来年のTHE SECONDはエントリーですね。グランプリファイナル(決勝)に返り咲いて欲しい」などのコメントが寄せられている。