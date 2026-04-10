10日、気象予報士の宇野日和氏が、今週末の天気を「衣替え日和」と定義し、季節の歩みに合わせた服装の調整を呼びかけた。

【映像】ひと目で分かる 気温と服装の対応

今週、全国的に降った雨と強い風により、関東などでは桜が見頃を終える「花散らし」となった 。週末にかけて天気は回復へ向かい、12日日曜日には西日本や東日本を中心に、高気圧に覆われて晴れる所が多くなる見込みだ。ただし、北海道など北日本では引き続き暴風や雨への警戒が必要となる。

特に注目すべきは、11日土曜日の気温上昇だ。東京では最高気温が27度に達し、今年初めての夏日となる予想が出ている。宇野氏は「まだ暑さに慣れていない時期」であるとして、屋外で過ごす際の暑さ対策を意識するよう促している。

この気温傾向を受け、宇野氏は本格的な衣替えのタイミングが来ていると分析する。東京のこの先1週間の最低気温は11度を下回らない見通しで、厚手のダウンコートや冬物コートは「もう東京だと必要ない」として、クリーニングや収納の準備を進めて良い時期だとしている。

一方で、晴れて風が強くなる11日土曜日は東日本や西日本で花粉の飛散が多くなると予想されており、注意が必要だ。関東や山梨でのヒノキ花粉のピークは4月中旬には過ぎる見込みだが、宇野氏は「来週乗り切れば解放されるのではないか」と述べ、今しばらくの徹底した花粉対策を呼びかけた。

（ABEMA NEWS）

